Las diferentes personalidades de la industria del entretenimiento suelen ingresar al menos una vez en su vida al quirófano con fines estéticos. Las estrellas de uno de los reality show más visto en Estados Unidos, “America’s got talent”, no son la excepción, y en este caso la apariencia del productor y jurado Simon Cowell ha llamado poderosamente la atención.

Es conocido que el productor musical, natural de Londres, se ha sometido a más de una cirugía estética para disimular el paso de los años -actualmente tiene 63-; sin embargo, el exceso de estos procesos siempre pasa factura.

Ya hace un tiempo atrás, el propio Simon Cowell se refirió a los tratamientos quirúrgicos en exceso que se realizó en el rostro y que le trajeron problemas. Así, en agosto pasado se arrepintió públicamente del abuso de rellenos dérmicos y aseguró que le daría una solución .

“Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos”, dijo al diario The Sun en ese momento. “El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, (parecía) como sacado de una película de terror”, agregó, y es que incluso admitió que su hijo se asustaba al verlo.

LO QUE LE PASÓ EN EL ROSTRO A SIMON COWELL

Ese arrepentimiento del que hablaba hace unos meses parece haber quedado en el pasado, pues en la última aparición promocionando la nueva temporada de “America’s got talent” se notó que había pasado nuevamente por un quirófano estético.

El magnate mediático compartió un video promocionando su show en el que luce irreconocible, con la piel muy estirada, notablemente más delgado, los dientes llamativamente blancos, el labio caído y una expresión extraña en las cejas.

¿La razón? Lo más probable es que el celeb otra vez se haya sometido a alguna cirugía o retoque.

Su apariencia en redes durante la promoción de la nueva temporada de "America'g got talent" preocupó a más de uno (Foto: Simon Cowell / Twitter)

LA REACCIÓN DE SUS FANÁTICOS A LA NUEVA APARIENCIA DE SIMON COWELL

Poco después de publicar el video -que a las horas retiró de las redes-, sus seguidores no dudaron en comentar, y la mayoría de mensajes fueron de sorpresa negativa.

“¿Qué le ha pasado a su cara?”, “Casi no lo reconozco”, “Parece que su cara se está derritiendo”, o “A alguien se le ha olvidado quitar los filtros de Snapchat”, son algunos de los mensajes en las redes sociales.