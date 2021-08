En medio de una pandemia que ha superado los 4.4 millones de muertes en el mundo, más de mitad en América Latina, el actor colombiano Gregorio Pernía, recordado por su papel del villano Tití en “Sin senos no hay paraíso”, hizo unas polémicas declaraciones sobre las vacunas contra el virus del COVID-19 y teorías de la conspiración que provocaron críticas en las redes sociales.

Gregorio Pernía se unió a las personalidades del mundo del entretenimiento que cuestionan la eficacia de las vacunas, pese a los pronunciamientos de la OMS que asegura que las vacunas se someten a una exhaustiva evaluación científica para determinar que son seguras, eficaces y de calidad.

En un video realizado desde Miami, en Estados Unidos, donde radica tras finalizar las grabaciones del programa culinario “MasterChef Celebrity”, el recordado Tití aseguró que las vacunas, que tienen como objetivo disminuir la mortalidad por coronavirus, son parte de un supuesto plan liderado por los Illuminati, Bill Gates y los establecimientos del mundo.

¿QUÉ DIJO EL ACTOR GREGORIO PERNÍA SOBRE LAS VACUNAS?

El reconocido actor colombiano Gregorio Pernía en un breve video criticó que en varias naciones se estén pidiendo certificados de inmunización para asistir a eventos públicos, conseguir trabajo y otras actividades normales.

“¿Tiene la vacuna? Si no la tiene no puede trabajar y si no trabaja, no come. Así que se jodió”, dijo.

El villano de “Sin senos no hay paraíso” añadió que las vacunas van a “somatizar” las enfermedades que las personas padecen y que esto es una estrategia de los Illuminati, Bill Gates, entre otros. “El que tenga un problema en el riñón o en el pulmón, por ejemplo, van a somatizar los problemas. Si usted esta pronosticado para vivir 80 años, pues le quitarán 20 añitos, para que se muera a los 60”, consideró.

“Vamos en el camino que ellos quieren, tanto los Illuminati, Bill Gates y todos ellos. Ellos ya tienen el camino escogido”, afirmó Pernía. En Colombia han fallecido 124 mil personas como consecuencia de la pandemia y dentro de esta estadística está la hermana del actor, Martha Belén, quien falleció en junio pasado.

Estas polémicas declaraciones convirtieron este video en viral en cuestión de horas, hay quienes defienden el pensamiento del actor como otros que simplemente no están de acuerdo con lo que dijo.

Habla el epidemiologo Gregorio Pernia, acerca de las vacunas contra el Covid-19. 🙄🤦🏼‍♀️pic.twitter.com/0Eh1wLJbpP — Mónik 💐 (@monikquinterog) August 20, 2021

¿QUÉ RESPONDE BILL GATES A LAS TEORÍAS DE CONSPIRACIÓN CON LAS VACUNAS?

El magnate y filántropo de salud global Bill Gates se ha pronunciado en algunas ocasiones sobre estas teorías de conspiración sobre la pandemia del COVID-19, que lo involucran para dominar el mundo. “Nunca he tenido nada que ver con un microchip. Es difícil desmentir esto porque es tan estúpido y extraño... Repetirlo tantas veces casi parece que le otorga credibilidad. Lo que hace nuestra fundación es invertir dinero para comprar vacunas”, dijo durante conferencia de donantes de Gavi, , una coalición destinada a facilitar el acceso a inmunización para las poblaciones más vulnerables, a mediados de 2020.

Gates añadió que la desinformación y las noticias falsas son un fenómeno que “hace daño”.