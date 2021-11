¿Qué carrera dejó Carolina Gaitán? La actriz colombiana de 37 años tuvo una época en que era “la ñoña de la clase”. Su empeño en el aula se dio muchísimo antes de “Narcos” y “Sin senos sí hay paraíso”, en especial la telenovela de Telemundo que le dio la fama que goza hasta la actualidad. Para llegar hasta ese punto, la artista natural de Villavicencio dejó los estudios que estaba llevando para ir tras su sueño de ser una figura importante en la actuación.

Después de los mencionados éxitos de la televisión, Gaitán se encuentra en un nuevo proyecto y con un nuevo personaje: Lola, de la serie “MalaYerba”. Ella es una periodista que va tras los pasos de KannaLab, una empresa que apuesta por la venta de cannabis medicinal, que ha sido legalizada en Colombia.

Los personajes detrás de esta compañía son Félix, Mariana e Ignacio, quienes intentarán todo lo posible para evitar que Lola descubre lo que hay detrás de su exitoso negocio.

Junto a Carolina Gaitán, están los actores Juan Pablo Urrego, Sebastián Eslava y María Elisa Camargo, quienes han destacado en “Distrito Salvaje”, “Narcos”, “El Barón”, entre otras producciones. Esta ficción, además, ha coincidido con una profesión que Gaitán dejó para ser actriz.

Carolina Gaitán se encuentra en un inmejorable momento en su carrera artística. (Foto: Carolina Gaitán / Instagram)

¿CUÁL ES LA CARRERA QUE DEJÓ CAROLINA GAITÁN PARA SER ACTRIZ?

Carolina Gaitán, estrella de “Sin senos sí hay paraíso”, dejó la carrera de Periodismo para apostarlo todo por la actuación. La actriz colombiana contó que era una aplicada estudiante en la universidad, mucho antes de imaginarse que tendría una trayectoria brillante en la televisión.

Por ello, aceptó gustosa el papel de Lola, una meticulosa reportera que buscará la verdad detrás de la mencionada empresa, aunque eso la ponga en peligro en más de una oportunidad durante la historia.

“Me llegué a imaginar ser una gran periodista. Alcancé a hacer radio y presentación también, entonces me gusta el tema. Me gusta cuando se aborda de una forma disciplinada y apasionada como lo hace Lola”, explicó la artista en una conversación con BioBioChile.

¿QUIÉN ES CAROLINA GAITÁN?

Carolina del Pilar Gaitán Lozano es una actriz y cantante colombiana de 36 años que nació en Villavicencio el 4 de abril de 1984.

Su primera participación fue en el reality show “Popstars” del canal Caracol, del cual salió como vencedora y fue integrante del grupo Escarcha.

Fue la protagonista de la telenovela “Gabriela, giros del destino”. Asimismo, interpretó a Catalina Bernabeu en “Isa TK+”, siendo la antagonista principal de esta telenovela.

En el año 2015 realizó el papel de Nelly Calle en la telenovela “Las Hermanitas Calle”. Y ese mismo año y parte del 2016 obtuvo el papel de Lola Calvo en la serie “Celia”, de Telemundo.

En 2016 llega a protagoniza “Sin senos sí hay paraíso” en el papel de Catalina Marín Santana, personaje muy recordado por todos los seguidores de la serie.

¿CÓMO EMPEZÓ CAROLINA GAITÁN EN LA ACTUACIÓN?

La multifacética actriz debutó frente a las cámaras en el reality ‘’Popstars’', como una de las integrantes de la agrupación ‘’Escarcha’', cuando tenía 18 años. Su talento para el canto la hizo sobresalir entre todas y desde ahí su carrera fue en ascenso.

En el 2009 protagonizó la telenovela ‘’Gabriela, giros del destino’' y ese mismo año, participó en la serie juvenil ‘’Isa TK+’’ de Nickelodeon. Sus trabajos más reconocidos son ‘’Las Hermanitas Calle’', ‘’ Celia´´ y ‘’Sin senos sí hay paraíso’'.

¿QUIÉN ES PEPA, EL PERSONAJE DE CATALINA GAITÁN EN “ENCANTO”?

En la película de Disney “Encanto”, Catalina Gaitán le dará su voz a Pepa Madrigal, tanto en la versión original como en español. Su personaje es tía de Mirabel, la protagonista de la historia.

Asimismo, es una de las trillizas de Abuela Alma y está casada con Félix con quien tiene tres hijos: Dolores, Camilo y Antonio. Pepa se caracteriza por ser muy dramática y demasiado emocional, pero posee un don, al igual que el resto de su familia: sus emociones pueden controlar el clima.

“Pepa es quien controla el clima a través de emociones y ella es demasiado nerviosa y demasiado dramática, entonces le cuesta más trabajo controlar sus emociones y por ende el clima y todos se ven perjudicados por eso, porque si ya está nerviosa, entonces llueve y truena y todo el mundo dice por favor para”, dijo la actriz en entrevista a Mundo Hispánico.

Carolina Gaitán califica a su personaje en “Encanto” como una mujer vulnerable, dulce, muy buena madre que adora a su esposo e hijos.

En una publicación del 8 de julio de este 2021, la actriz contó su nuevo proyecto. “Les comparto que soy la voz de Pepa, un personaje mágico en la versión en inglés de ‘Encanto’. Me siento increíblemente honrada y agradecida de ser parte de este profundo viaje con este increíble elenco de Disney, que muestra el verdadero realismo mágico de nuestra amada Colombia. No solo he realizado mi sueño desde niña siendo parte de ‘Encanto’, sino el privilegio de retratar la esencia por excelencia y los verdaderos colores de nuestra Colombia. ¡Todos están invitados a la magia de la Familia Madrigal!”, escribió en su Instagram.

FOTOS DE CAROLINA GAITÁN EN INSTAGRAM