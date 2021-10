¿Qué pasó de Juan Pablo Llano? El actor colombiano dio vida al recordado periodista Daniel Cerón Venegas en “Sin senos sí hay paraíso”, una de las telenovelas más exitosas de Telemundo. El artista, con una prolífica trayectoria artística, se ha posicionado como uno de los intérpretes más cotizados de la región. Por ello, muchos se preguntan qué ha pasado con la carrera de uno de los protagonista de la serie.

La producción televisiva, escrito por Gustavo Bolívar, le dio un lugar privilegiado al personaje de Llano. Se trata de un periodista que, en busca de resolver el crimen de su mejor amigo, ingresa al mundo violento que le quita todo: desde su trabajo hasta su madre.

De esta manera, Juan Pablo Llano interpretó desde 2016 hasta 2019 al reportero que pone todas sus fuerzas para colaborar con la caída de La Diabla (Kimberly Flores), el centro de su venganza. Este papel hizo que el artista volviera a Colombia y se reconectara con la industria de la región.

El trabajo de Llano como Daniel Cerón terminó en El final del paraíso”. Su personaje tuvo un impactante desenlace que sorprendió a más de un seguidor de la serie de televisión, marcando así un gran momento de la historia que cautivó a millones de espectadores.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON JUAN PABLO LLANO DESPUÉS DE “SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO”?

Juan Pablo Llano dio vida a Daniel Cerón en las tres temporadas de “Sin senos sí hay paraíso” y en “El final del paraíso”, con el que cerró el ciclo del personaje de periodista en 2019. Después de ese trabajo, formó parte del elenco de “El Barón”, una serie de televisión, basada en el mundo del narcotráfico, en la que dio vida a Mauricio Jaramillo.

Mientras que, en 2020, apareció en “La Nocturna”, una telenovela colombiana de Caracol Televisión que cuenta la historia de millones de personas que encuentran en la educación nocturna una forma de resurgir social y económicamente. Llano, en dicha producción, interpreta a Alberto Cruz. Además, en el mismo año, interpretó a Hernán Patiño en la serie “Decisiones: Unos ganan, otros pierden”.

Así, en 2021, Juan Pablo Llano volvió al programa “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, después de un año de ausencia. El actor volvió como el conductor estrella, un puesto que había sido tomado por Michel Brown. De esta manera, el intérprete retomó su rol en la producción que reúne a forjadores de armas latinoamericanos para ver quién es el mejor artesano.

¿QUIÉN ES JUAN PABLO LLANO?

Juan Pablo Llano es un actor colombiano nacido en Medellín Antioquía el 17 de noviembre de 1977, por lo que cumplirá 44 años en 2021. El también presentador de televisión y modelo ha forjado una carrera artística desde 2002 y ha participado en grandes producciones como “Un maid en Manhattan”, “El auténtico Rodrigo Leal”, “Aurora”, entre otras. Su pareja es Catalina Gómez, desde 2004, y tiene dos hijos.

Juan Pablo Llano tuvo palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible su participación en "el final del paraíso".

¿POR QUÉ NETFLIX MOSTRÓ OTRO DESENLACE DE “EL FINAL DEL PARAÍSO”?

En el final de Netflix no muestra los letreros, es decir, el ‘Titi’ no ingresa en un hospital, Catalina ‘la grande’ no cuida de él y de su nieta, la Diabla no es condenada por todos sus delitos, doña Hilda no se da otra oportunidad con Salvatore, y Albeiro no forma una familia junto a la abogada Marcela.

Para los fans de la “Sin senos sí hay paraíso”, el hecho de que el gigante del streaming omitiera los últimos minutos del episodio final significa que la ficción podría tener una continuación.

Muchos seguidores de la historia esperan que Netflix compre los derechos de la producción a Telemundo y se puede ver más allá del mundo de ‘Catalina Santana’ y ‘el Titi’.

