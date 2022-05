“Sneakerella” es el próximo gran estreno de Disney+, el cual llegará a dicha plataforma de streaming este viernes 13 de marzo. El filme trae una nueva versión del cuento de “La Cenicienta”, la cual es protagonizada por Chosen Jacobs y Lexi Underwood.

Los protagonistas estuvieron en la conferencia de prensa a propósito del estreno del filme, en la cual Chosen Jacobs reveló que se sintió identificado con la lucha de su personaje (‘El’) por alcanzar su sueño.

“Al entrar en el entretenimiento, salimos con nuestros sueños y creyendo que podemos hacerlo realidad (...) Siento que mi viaje ha sido en gran medida un reflejo del de El. Mucha gente me ha ayudado a llegar a donde estoy y estoy muy agradecido”, aseguró.

Además, el joven actor también manifestó que tuvo que aprender a bailar de una manera profesional para este rol, encontrando una nueva faceta suya.

“Esto todavía era algo nuevo para mí, definitivamente me gusta bailar y lo hago bien, crecí con música y bailando en fiestas, con mis amigos y cosas así, pero aquí de repente tienes que seguir algunos pasos y personas que también baila a tu lado y es como de manera profesional, no me veía llegando a esto, pero fue muy divertido hacerlo”, agregó.

La importancia de la cinta para Lexi Underwood

En tanto, Lexi Underwoord, coprotagonista de “Sneakerella”, resaltó la importancia de que haya una versión moderna de Cenicienta que empodere a la mujer.

“Cenicienta siempre fue mi princesa favorita y ahora tener una versión más actual, moderna e inclusiva es muy importante, la mujer es la que toma las decisiones y tiene su personaje, ya no queda en la película”, sentenció.