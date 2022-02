Hasta hace algunos días muchos desconocían del duro padecimiento por el que venía atravesando la ex reina de belleza Sofía Aragón. Su ausencia como una de las conductoras del conocido programa de los fines de semana de TV Azteca “Venga la alegría” alarmó a sus seguidores, quienes empezaban a preguntarse y, en otros casos, a especular sobre el motivo de su no presencia; incluso, algunos hasta se atrevieron a pensar que ya no era más parte del famoso matutino.

Ante la incertidumbre, fue la propia estrella quien salió al frente para contarle a sus fanáticos el motivo por el cual no participó del programa el fin de semana. La también modelo de 28 años aclaró que se encontraba en casa recuperándose de los estragos que le había ocasionado la endometriosis, enfermedad de la que padece hace varios años.

En una video llamada con el programa del cual forma parte dijo: “Desde los 16 años me detectaron o diagnosticaron una enfermedad que se llama endometriosis. Es un tema muy personal porque involucra tus trompas, tu útero, tu matriz”.

La actriz, modelo, escritora y conductora representó a México en Miss Universo 2019 donde fue la segunda finalista (Foto: Sofía Aragón / Instagram)

La actriz se animó a confesarles a sus fans que a consecuencia de este mal había tenido un mes difícil, pues su periodo había sido muy doloroso, incluso le había dejado incapacitada para moverse o caminar. En otro pasaje del diálogo con sus compañeros de trabajo reveló: “Desde hace un par de años empecé un tratamiento nuevo, ustedes saben lo mucho que afecta las hormonas, ahora estoy en un tratamiento que me ayudará a preservar mi reserva ovárica para tener hijos, es mi más grande sueño”.

Aragón forma parte del grupo de pacientes que son víctimas de esta dolorosa enfermedad, la cual la llevado a emprender una campaña para informar y ayudar a otras mujeres que padecen este mal. “Ha sido una lucha constante para darle más voz. Es una enfermedad de la que no se habla mucho, pero creo que casi hasta el 14% de las mujeres del mundo la padecen. Es una enfermedad silenciosa que duele muchísimo. No presenta síntomas tan notorios por eso es difícil de detectar, pero vamos a darle fuerza”, señaló.

La buena noticia es que la modelo se viene recuperando paulatinamente en su vivienda, de buen ánimo y con la predisposición de llegar recuperada para la próxima emisión del programa y de paso retornar a sus actividades diarias. Aunque ella dio a conocer su caso, pocos saben de qué trata este mal.

¿QUÉ ES LA ENDOMETRIOSIS?

La endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, las trompas de Falopio, en la vejiga urinaria o en el intestino.

¿QUÉ PROVOCA LA ENDOMETRIOSIS?

Aún no se sabe la causa exacta de la endometriosis, pero algunos expertos señalan algunos factores que podrían a contribuir su desarrollo, según Mayoclinic.

Menstruación retrógrada. Debido a que la sangre menstrual que contiene células endometriales regresa a través de las trompas de Falopio hacia la cavidad pélvica, provoca su adhesión a las paredes pélvicas y a las superficies de los órganos pélvicos.

Debido a que la sangre menstrual que contiene células endometriales regresa a través de las trompas de Falopio hacia la cavidad pélvica, provoca su adhesión a las paredes pélvicas y a las superficies de los órganos pélvicos. Transformación de células peritoneales. Las hormonas o los factores inmunitarios promueven la transformación de las células peritoneales en células similares a las del endometrio.

Las hormonas o los factores inmunitarios promueven la transformación de las células peritoneales en células similares a las del endometrio. Transformación de células embrionarias. Hormonas tales como el estrógeno pueden transformar las células embrionarias en implantes celulares similares a los del endometrio durante la pubertad.

Hormonas tales como el estrógeno pueden transformar las células embrionarias en implantes celulares similares a los del endometrio durante la pubertad. Trastorno del sistema inmunitario. Esto puede hacer que el cuerpo sea incapaz de reconocer y destruir el tejido endometrial que está creciendo fuera del útero.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA ENDOMETRIOSIS?

El síntoma principal de la endometriosis es el dolor pélvico, que frecuentemente se asocia con los períodos menstruales, pero el dolor cada vez es más intenso.

Dismenorrea que es una afección menstrual que se caracteriza por calambres menstruales severos y frecuentes, puede presentarse antes y después del periodo.

Dolor al tener relaciones sexuales.

Dolor al defecar o al orinar, más durante el periodo menstrual

Sangrado excesivo.

Infertilidad.

¿HAY TRATAMIENTO PARA LA ENDOMETRIOSIS?

La endometriosis no tiene cura. Es una enfermedad crónica, benigna (no mortal), incurable y progresiva hasta la menopausia, momento donde los estrógenos caen. Sin embargo, hay muchos tratamientos, cada uno de los cuales tiene sus ventajas e inconvenientes.

Es importante que haya una buena relación entre el médico y la paciente, para poder decidir cuál es la mejor opción para ésta, para lo cual hay que tener en cuenta su estilo de vida, los síntomas, la edad y si desea o no quedar embarazada.