El conocido actor Ari Telch habló sobre el comportamiento de su primogénita Sofía, hija de su relación con la cantante Ninel Conde. Recordemos que hace poco diversos medios señalaron que la hija de la conocida ‘Bombón Asesino’ estaba atravesando etapas de rebeldía debido a los casos de escándalos por parte de su madre.

Las farándula mexicana se ha visto sacudida por los rumores de una supuesta pelea entre Sofía Telch y Ninel Conde. Al parecer, ambas habría tenido percances que han trascendido hasta los medios locales e internacionales.

Sin embargo, las discusiones parecen haber cobrado mayor fuerza conforme transcurre el tiempo, teniendo en cuenta la actitudes personales de ambas. Pero ¿De qué se trata?

¿MADRE E HIJA DISTANCIADAS?

De acuerdo al medio TV Notas, Sofía Telch y la intérprete de “Todo conmigo” se encuentran distanciadas debido a problemas familiares que involucran fiestas y una vida social desmedida por parte de la hija.

Es más, una supuesta amiga de ambos artistas reveló que la chica se excede en las copas y acude a su hogar en plena madrugada, hechos que han generado diversos malestares en su mamá y el entorno cercano de ella.

Además, detalló a la citada revista que Ninel ya le hizo las advertencias correspondientes a su primogénita, pues se encuentra totalmente harta de su actitud y su comportamiento rebelde.

REACCIÓN DE ARI TELCH

En una entrevista con los medios, el actor de “Mirada de mujer” señaló que aún no vio la publicación respecto al conflicto entre su hija y su ex mujer. No obstante, tomó postura y defendió a su hija y sus reacciones.

Asimismo, aseveró que Sofía ya es una adulta y está en la total libertad de tomar sus decisiones y hacer con su vida lo que crea conveniente.

“¡Órale güey!, a los 25 años estuvo en una fiesta y chupó… ¡wow!, espérame, déjame hablarle a la Guardia Nacional cabr$%, para que la arresten. Cuando yo tenía 25 años, no estaba publicando cosas, estaba en los tugurios más oscuros”, respondió el actor a un periodista del conocido programa “Ventaneando”.

Por otro lado, despejó los rumores y las especulaciones que señalan cierto distanciamiento entre él y su hija, añadiendo “Sí, es mi hija, ¿cómo me voy a mantener con ella?, pues en contacto”.

En ese sentido, el actor dejó en claro que desconoce el estado de la relación entre Ninel y su hija, puesto que la vida de ambas sigue siendo una incógnita pese a mantener constante comunicación con su primogénita.

Cabe recordar que la exmujer de Ari Telch se encontraba en el ojo de la tormenta debido a polémicas y escándalos con su actual marido, Larry Ramos, quien se hallaba prófugo de la justicia e inmerso en asuntos legales.

Ari, al respecto, evitó referirse a los temas personales de su exmujer para hablar hablar específicamente del tema de su hija. “No tengo la menor idea, ¿para qué me pones a especular?, mi niña tiene 25 años, mi bebé, mi criatura. Está cercana a mí, ¿tú te has distanciado de tus papás?, o ¿te distanciaste?, Yo también, gacho, a veces todavía me distancio de mi mamá, nos mentamos la madre, pues se manifestó ¿qué hago?, me apeno… ¿alerta de qué?, ¿de que pone un corazón roto?”