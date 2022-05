No todo fue color de rosa en las grabaciones de la telenovela turca “Soñar Contigo”. Y es que ser actor no es fácil y conlleva a afrontar grandes retos, como el que asumieron Can Yaman y Anil Çelik. Ellos tuvieron que encarnar a Can Divit y Cey Cey, pese a estar con una enfermedad contagiosa y nada cómoda. Aquí toda la historia.

“Erkenci Kus” o “Pájaron soñador”es un melodrama otomano, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, que alcanzó el se consolidó como un éxito de audiencia a nivel internacional.

Desde su estreno en Turquía en 2018, la ficción cautivó al público por su trama y un talentoso elenco, lo que permitió cruzar fronteras. Se expandió a otros países, como España y Argentina, donde se emite por la cadena Telefe desde finales del año pasado.

¿QUIÉNES SE CONTAGIARON DURANTE EL RODAJE DEL PÁJARO SOÑADOR ?

Can Yaman y Anil Çelik, quienes en la ficción otomana interpretaron a Can Divit y Cey Cey, se contagiaron de una misma enfermedad en pleno rodaje y, pese a ello, siguieron trabajando. Se las ingeniaron para que el problema pase desaparercibido.

Los actores se contagiaron entre los capítulos originales 22 y 24 ambos, pero siguieron trabajando pero con las medidas de protección necesarias para no pasar el problema a mayores. ¿Qué tenían? conjuntivitis.

¿Quién se contagio primero?

El primero que se contagió, de acuerdo con la prensa turca, fue el actor Anil Çelik y se dio cuenta cuando grababan el episodio original 22. El actor apostó a lentes oscuros para tapar el problema del efecto de la luz y , de seguro, cremas para calmar la irritación.

Can Yaman

El llamado Aquamán turco, Can Yaman, empezó a sentir los síntomas cuando grababan el capítulo 23. Al igual que su colega, siguió con el rodaje de la ficción, pero en su caso no sólo cubrió sus ojos con los lentes oscuros sino que incluyó en la trama una breve explicación de lo que le ocurría.

“Quizás tengo una infección o algo en los ojos. Me duelen y los tengo hinchados”, dirá el personaje de Can en la ficción a su hermano Emir, luego le agregará: “podría ser contagioso. Mañana iré al médico”. Nada más parecido con la realidad.

Ambos personajes salieron todo el tiempo con anteojos oscuros y eso llamó la atención de la audiencia, pero pudieron superarlo con una trama que se adaptó a la situación.

El actor Can Yaman saltó a la fama con "Pájaron Soñador" (Foto: Can Yaman)

