“May the Force be with you” o “Qué la Fuerza te acompañe”, en español, se ha convertido en la frase emblemática de todos los fans de Star Wars. Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y aquí te contamos por qué se eligió esta fecha para festejarlo.

Uno de los primeros registros conocidos del uso de la frase “May the 4th” en la cultura popular se remonta a 1979, según lo describió en este fragmento el autor Alan Arnold cuando escribía una crónica del rodaje de El Imperio Contraataca para Lucasfilm.

”Viernes 4 de mayo. Margaret Thatcher ganó las elecciones y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Gran Bretaña. Para celebrar su victoria, su partido publicó un anuncio de media página en el periódico London Evening News”.

Este mensaje, que se refería al día de la victoria, era: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, otra prueba de cuánto ha influido la cultura de Star Wars en nosotros.

Fans asistieron a la premiere de "Star Wars". (Foto: Agencias)

En “May the 4th Be With You” se hace un juego de palabras para hacer referencia al 4 de mayo y se aprovecha que su pronunciación en inglés es muy similar a la popular frase que utilizan los fans de la saga.

Cuando Internet permitió a los fanáticos de todo el mundo conectarse entre sí, el 4 de mayo se convirtió rápidamente en una tradición fundamental de cada año, y los fans lo proclamaron como el “Día de Star Wars”.

¿Por qué los fans de la saga celebran este 4 de mayo?

Si bien la idea de “May the 4th Be With You” no fue precisamente de Lucasfilm, la compañía cinematográfica que creó la película ha aceptado por completo el espíritu del fanatismo que hace que el día sea tan especial.

A través de las redes sociales oficiales de Star Wars en Twitter y Facebook se volvieron tendencia los hashtags #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay, los mismos que sirvieron para que los fans compartan fotos y videos conmemorativas.

A partir de allí, y recientemente, los fans de Star Wars han afirmado el 4 de mayo como su día, un día en el que se festeja la vigencia de la saga que aún tiene muchos proyectos por estrenar. Precisamente este martes se estrenó “Bad Batch”, la nueva serie de la saga por Disney Plus.

Y ya que “May the 4th Be With You” no tiene el mismo humor ingenioso que cuando se traduce a otros idiomas, el “Día de Star Wars” ha quedado instaurado para que los fans celebren en esta fecha especial.