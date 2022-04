Gracias a su talento, Stephania Duque se ha convertido en una de las actrices favoritas del público, que luego de verla en sus papeles de Mariana Sanín en la saga “Sin senos no hay paraíso” y Laura Roldán en “La nieta elegida”, ahora podrán disfrutar de ella en la nueva telenovela de Telemundo “Hasta que la plata nos separe”, en la que dará vida a Milena.

Este nuevo reto profesional que asume la colombiana, de 28 años, la ha llenado de emoción, no solo por haber sido llamada a integrar otra exitosa producción, sino también porque se reencontrará con sus compañeros de “El final del paraíso” como Carmen Villalobos, Gregorio Pernía y Fabián Ríos.

Su actuación, al igual que las anteriores, de seguro dejará mucho qué hablar; por lo que te contamos, quién es exactamente en la ficción esta histrionisa nacida en Bogotá el 18 de julio de 1993.

La colombiana en sus redes sociales tiene millones de seguidores, que están pendiente de sus pasos (Foto: Stephania Duque / Instagram)

¿CÓMO ES EL PAPEL DE STEPHANIA DUQUE EN “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

Antes de dar a conocer cómo será el papel que desempeñará en “Hasta que la plata nos separe”, Stephania Duque dijo sentirse agradecida de regresar a la que considera su casa: Telemundo. Después comentó brevemente quién será en la ficción, aclarando que Milena será distinta a Mariana, aunque el denominador común entre ellas será la rebeldía.

“Milena es una chica no tan chévere. Realmente ella no está como muy de acuerdo en haber crecido en el seno de una de una familia que no tiene mucho poder económico, el hecho de que la obligan a estudiar como que ella está no muy de acuerdo [porque] no le gusta el estudio; entonces esto siempre le trae unos inconvenientes. A ella lo que le gusta es vivir la vida, pasarla bueno, tener amigos. Yo creo que no me van a querer por unos momentos, por otros sí y así sucesivamente”, señaló en una entrevista a People en español.

Aclaró que, si bien, Milena es rebelde, lo será desde otro ángulo, pues no tendrá maldad y escuchará todos los reclamos de su madre, así como su hermano. Pero ella tratará de vivir esa vida loca y dejar de lado el estudio, pues no le gusta.

La actriz considera que la saga "Sin senos no hay paraíso" le abrieron muchas puertas (Foto: Stephania Duque / Instagram)

Milena en “Hasta que la plata nos separe”

Milena es la hermana menor de Rafael Martínez, quien representa para ella una figura paterna. Aunque es responsable con sus cosas y sigue sus estudios, la represión que ejercen sobre esta muchacha hacen que tena un carácter rebelde y lleve a escondidas, una vida desordenada, que le gusta la fiesta y sus amigos.

Incluso, aprovecha su belleza para seducir a Jaime, con el único propósito de utilizarlo para que le realice todas sus actividades en la universidad; no solo ello, pues falta a sus clases y o le interesa aprender.

¿DE QUÉ TRATA “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

De acuerdo con el primer trailer de la telenovela de Telemundo, la trama cruzará a dos personas totalmente distintas en una serie de aventuras donde conocerán el amor y aprenderán uno del otro.

“Alejandra (Villalobos) es una ejecutiva de lujo, Méndez (Martínez) un vendedor con mucho carisma que el destino cruzará por accidente. El choque la dejó en quiebra y Méndez pagará hasta el último centavo, pero lo que ellos aún no saben es que el amor no se compra ni se vende”, se oye en el tráiler.