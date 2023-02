MENSAJE DE AMOR. Stephanie Cayo por fin volvió a oficializar al actor español Maxi Iglesias, con quien se había distanciado meses atrás. La reconocida figura peruana decidió escribirle un mensaje de amor a su galán por su cumpleaños 32 junto a románticas fotos de su relación.

“Tú y yo... Donde sea que vayamos, siempre va a ser una buena idea porque nace desde las entrañas… para ser bien específica. Larga vida a tu generosidad, profundidad y sensibilidad que me han cambiado la vida. Ya ven que te estoy esperando … Felices 32 Cariño, muy orgullosa de ti, y de todo lo que te espera”, escribió la actriz.

En medio de cálidas y emotivas fotografías entre ambos, Stephanie Cayo le dedicó su amor al actor de la película peruana ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ y le aseguró que lo quiere porque sus días son mejores.

“Hoy cumples 32, yo te conocí a mis 32 y la vida me cambió, me cambió la forma de mirarla, gracias a ti, me quitó el frío, la coraza y las armas. Me cambió la forma de sentir, gracias a ti. Hoy todo se siente más fuerte, más brillante y hoy me siento más fuerte, más capaz, más inspirada. Gracias a ti. Te quiero”, precisó en una extensa storie en Instagram.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias otra vez juntos.

STEPHANIE Y MAXI IGLESIAS SE DAN OTRA OPORTUNIDAD

Meses después de haber dado como terminada su relación sentimental, Stephanie Cayo y el actor español, Maxi Iglesias, decidieron darse una segunda oportunidad.

En un reciente evento realizado en Madrid, el actor fue consultado por los rumores. “Te han relacionado una vez con Stephanie Cayo y sé que no quieres hablar del tema, pero yo no sé cómo le llevas. ¿Quieres comentar algo?”, cuestionó el reportero al actor.

Ante la consulta, el protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar” confirmó los rumores y dijo que cree en “las segundas oportunidades. “Lo llevo muy bien, no tengo nada que ocultar. Confío en las personas, confío sobre todo en las buenas personas y en las segundas oportunidades ”, declaró.