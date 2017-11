El elenco de Stranger Things no tiene ni un segundo para respirar. Y es que la segunda temporada de la serie de Netflix ha tenido tanto éxito que sus jóvenes actores no descansan ni un momento por la cantidad de entrevistas que tienen programadas.

La noche del último miércoles, los chicos de Stranger Things se presentaron en el programa The Late Late Show de James Corden para participar de un divertido documental. Es así que muy al estilo de Behind the Music, los populares actores sacaron a relucir todo su talento.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp deslumbraron a los fanáticos de Stranger Things con una divertida presentación. Vestidos con trajes azules, los adolescentes subieron al escenario batuteados por James Corden.

i love what tumblr gives me :) • • #strangerthings #stranger #things #strangerthings2 #finnwolfhard #it #losersclub #milliebobbybrown #edit #aesthetic Una publicación compartida de finn x (@xxfinnwolfhard) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 11:02 PST

Los populares actores de Stranger Things interpretaron clásicos de la música. No pudo faltar I Want You Back de la banda del pequeño Michael Jackson, Los Jackson Five; I’ll Be There de The Four Tops y Mi Girl de The Templations.

En el documental de ficción del programa de James Corden los muchachos de Stranger Things explicaron que formaron la banda cuando estaban en la escuela. ‘Algunas personas pensaron que era extraño que James saliera con nosotros porque es un adulto, pero en realidad fuimos a la escuela con él’, dijeron a modo de broma.

‘Sabes, fue retenido un par de años, pero estábamos en el mismo grado’, dijo Finn Wolfhard, conocido por protagonizar Stranger Things y también el recientemente estrenado remake de la película de terror ochentera It.

Según explicó el joven actor, el grupo se disolvió cuando todos menos James Corden consiguieron papeles en Stranger Things. ‘Esa banda seguía siendo la cosa más satisfactoria de la que he formado parte’, aseguró Caleb McLaughlin, más conocido como Lucas Sinclair en la serie de Netflix.

