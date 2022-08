La “boy-band” se encuentra separada y pausada temporalmente desde mediados de junio, cuando sus siete integrantes decidieron darle prioridad a sus carreras como solista. No obstante, eso no ha sido impedimento para el ARMY siga al detalle la vida de sus idols, en este caso de Suga, de quien se sabe no tiene novia hace mucho tiempo.

La popularidad de Jin, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook y el propio Suga hace que sus más acérrimos fanáticos estén pendientes día a día de sus actividades, ya sea en foros de los ARMY o en ingresando a sus redes sociales.

En ese sentido, los seguidores de la banda de K-pop siempre se han preguntado sobre la vida personal y sentimental de sus cantantes, y respecto a Suga se conoció un poco más sobre su vida amorosa y por qué hasta ahora, desde que es un artista famoso, no se le conoce novia.

El idol cumpió en marzo pasado 29 años (Foto: Suga / Instagram)

SUGA DE BTS EXPLICA POR QUÉ NO TIENE NOVIA

A pesar de que pretendientes no la faltan, la celebs de Corea del Sur explicó en una entrevista el motivo por el que no puede darse la oportunidad de enamorarse o tener pareja. El natural de Daegu dio unas razones que entristecieron y preocuparon a la ARMY.

¿BTS tiene prohibido tener novia? Aunque algunas agencias imponen estas reglas a sus artistas durante los primeros años de carrera, no es el caso de Suga.

El rapero aseguró que la razón es que no tiene tiempo para dedicárselo a otra persona, ya que está abocado a su carrera profesional al 100%. Incluso ha habido momentos en que no ha tenido tiempo para cumplir con su familia.

LA ÚLTIMA NOVIA DE SUGA DE BTS

La única novia de la que se le tiene registro es la que tuvo en su época en escolar, específicamente en secundaria. Fue su mejor amiga, pero lamentablemente la relación no funcionó a raíz de que no sabía cómo comportarse con ella.

Sin embargo, aparentemente arrepentido, Suga decidió escribir una carta sobre su experiencia amorosa, la misma que envió a una estación de radio, que la hizo pública. Después de ella, solo se le ha relacionado con la intérprete Suran.