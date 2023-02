Los integrantes de BTS están entregados por el momento a su carrera como solistas ante la obligada pausa que deben afrontar por la partida de Jin para cumplir con el servicio militar en Corea del Sur.

Aunque sus fanáticos están habituados a verlos juntos en los escenarios, tal como ocurrió en ‘BTS Permission to dance on stage’ y ‘BTS World Tour: Love Yourself in Seoul’, es momento de ver cómo desarrollan sus carreras en solitario.

BTS no volverá a juntarse con todos sus integrantes para pesar de sus seguidores (Foto: AFP)

¿A QUÉ SE HAN DEDICADO CADA UNO DE LOS BTS EN SUS CARRERAS?

La legión de seguidores del grupo han debido desdoblarse para conocer las múltiples ocupaciones de sus integrantes.

Por ejemplo, Jimin y J-Hope brillaron en el Paris Fashion Week, mientras que V pronto aparecerá en un reality de cocina filmado durante 2022 en México llamado Seojin’s.

Por su parte, RM se ha involucrado más en el cine y Jungkook fue el encargado de hacer una de las canciones para la Copa del Mundo Qatar 2022. No obstante, el otro miembro de la agrupación quiere buscar un futuro lejano a BTS luego de su servicio militar.

¿CUÁL ES EL INTEGRANTE QUE DEJARÁ BTS Y A QUÉ SE DEDICARÁ?

Luego de convertirse en nuevo embajador de Valentino, Suga reveló en una entrevista en el programa SUCHWITA que una de sus metas es iniciar una casa productora luego del servicio militar.

Cabe señalar que esta labor de Suga para las fuerzas armadas de su país estará enfocada en la labor social, pues sufre una lesión en el hombro que le impide entrenar a la par que los demás.

El rapero comentó que su disquera estará especializada en el hip-hop, por lo que desea seguir realizando su música y a la par ayudar a nuevos valores para surgir en la música.

Suga cumplirá un servicio militar de entre 18 y 21 meses, pero dejó en claro que su destino estará en un camino distinto al BTS, que tendrá una reunión de sus integrantes en 2025.