Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila / Fotos: Allengino Quintana

A la capital, el frío la abrazó. No la quiere soltar, los días se han vuelto grises, hasta truenos han acompañado el ruido natural de la urbe. En Chorrillos, muy cerca al mar, la cantautora Susana Baca, ex número 1 del Ministerio de Cultura, se une a un nuevo proyecto y reparte sabiduría, esa que nace de su interior, forjado con su sentido de pertenencia y observación. No es una conversación convencional, es una charla para conocerla, en toda su talento, peor también en su lado más humano de la ganadora de 3 ‘Latin Grammy’.

Susana, ¿Qué es el racismo?

Una enfermedad mental.

¿Lo has sufrido?

Cuando estaba en el colegio, una maestra iba a elegir niñas para el grupo de danza y solo escogieron a las pequeñas blancas y ninguna de rasgos andinos, ni negros.

Extraño, porque los afrodescendientes siempre tienen buen ritmo

Y cocinamos bien.

Eso siempre he escuchado

Morena que cocine mal, es raro.

Y sobre que siempre bailan bien, ¿qué opinas?

Mis tías siempre nos gritaban: ‘No parece negros, bailen bien’

¿Por qué los morenos, así no se conozcan, siempre se saludan?

Eso ocurre en Perú, Francia y Alemania.

¿En todo el mundo?

Los únicos que no se saludan son los del ejército norteamericano

¿Alguna otra característica?

Con los cholos se atraen

¿Ejemplo?

Mi esposo es boliviano.

Hablaste de cocinar rico, dime 2 de tus platos más deliciosos

Mi Carapulcra ha llegado a ser famosa, también el cau cau.

Siempre con la voz suavecita, ¿carácter bravo en la relación amorosa?

Ricardo, mi esposo, dice: ‘¿No ven todas las canas que tengo?’.

Tres canciones que no podrías dejar de bailar

La salsa de La India con Marc Anthony: ‘Vivir los nuestro’, Calle 13 y ‘La Perla’ y ‘Gente de Zona’.

¿Cantas bajo la ducha?

Me encanta meterme al baño y cantar.

¿En serio?

Y no necesariamente cuando me estoy duchando ja, ja.

¿Cuánto te ayudó todo eso?

En estos días de encierro, tuve angustia, miedo a la muerte, con el temor que se acabe el mundo que hemos construido. Fue muy angustiante.

¿Cuál fue la terapia?

Mi esposo me dijo: ‘Canta’ y te grabo. Así fue como surge el disco a capela que ganó el ‘Grammy’.

¿Eso es libertad?

Y también bailar es la mayor libertad.

¿Te ‘achoras’ cuando escuchas una salsa dura?

No, floto bailando.

¿Todo tiene música?

Hasta en los momentos más angustiosos de la vida, está presente para liberarte. Te sana la tristeza.

Fue Ministra de Cultura y ganó 3 'Grammy'

¿Qué cosas te llenan de ira?

Los audios de la vergüenza. Ver a esos cínicos declarar, me hacían decir improperios.

Fuiste profesora en El Agustino

En el cerro 7 de octubre. Una zona muy convulsionada, pero nunca me robaron.

¿Por qué?

La gente puede ser delincuente, pero sabe que la educación es progreso.

¿Qué situaciones viviste?

Allí fui maestra, pero también un poco madre de los alumnos.

¿Por qué lo dices?

Después de clases tenía que ver como vivía cada uno y por qué llegaban a clases y se podían quedar dormidos.

¿Y de dónde provenían esos problemas?

Allí, desde niñitos, salían a trabajar muy temprano en La Parada y regresaban a las aulas.

¿Casos extremos?

Una vez encontré a uno de mis alumnos, fuera del colegio, tirándole piedras a su madre.

¿Por qué?

Ella lo había abandonado y él la rechazaba.

¿Otro caso?

Un pequeño, hijo de migrantes, lloraba desconsoladamente y cuando le pregunté por qué, me respondió que lo decían cholo, serrano.

¿Qué hiciste?

Lo saqué al frente, lo paré en una silla y les dije a sus compañeros: ‘Es hijo de un campesino, símbolo de nuestra patria, como el escudo y la bandera’ y ordené cantar el Himno nacional como rindiéndole un homenaje.

Una más

Se vino el campeonato entre salones y en esos tiempos, no había multiprofesorado.

Tú hacías todo

Claro y puse a un pequeño enfermo de polio, que no caminaba bien, al arco, pese a la protesta de los otros niños.

¿Cómo les fue?

Llegamos al segundo lugar y el ‘cojito’ tuve muy buenas actuaciones.

Y ahora estás en la plataforma de Tottus: ‘Compartiendo sabiduría’

Hablamos de la ansiedad.

Algo que a todos nos envuelve

Sientes un vacío en el estómago, sensación de temor. Todavía es difícil encontrar espacios donde hablar del tema y hasta hay una vergüenza para hacerlo.

¿Cuándo fue el mayor momento que sentiste que te ‘ahogabas’?

Cuando fui Ministra de Cultura, la sentí más.

Viene de la represión

Es que este mundo nos obliga a sentir que debemos ser perfectos, que no hay tolerancia al error.

¿Cómo le damos vuelta?

Antes que se convierta en angustia, puede ser positiva.

¿Cómo lo explicas?

Antes de salir al escenario, tengo una gran carga de ella y junto toda mi energía para que ese concierto salga maravilloso. Se convierte en impulso.

Ese problema, tratado por ti, siempre genera otra visión

Por eso la felicidad de estar en ‘Compartiendo sabiduría’, que ayuda a trasmitir y sacar lo que llevamos dentro.

Un gran abrazo

Cuídense y envío un saludo a los lectores. No se olviden entrar a la plataforma de Tottus: ‘Compartiendo sabiduría’ donde desarrollo ampliamente el tema.

