Tras varios meses ausente de la pantalla chica, la conductora Susana Giménez reapareció en su casa televisiva y tras haberse contagiado de coronavirus en Uruguay.

A través de una tecnología de realidad aumentada, la reconocida presentadora argentina se comunicó con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, presentadores de “Telefe Noticias”, donde confesó sus miedos en medio de la pandemia.

“No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”, contó Giménez.

“Me acuerdo que un día me llamó Lucia (su nieta) y yo ya estaba en terapia intensiva y empecé a llorar durante una hora. No podía hacer nada, ni rezar y eso que yo rezo todas las noches antes de dormir, pero ahí no rezaba, y no es que estaba enojada con Dios, pero me preguntaba por qué”, confesó Susana sobre sus días de internación en el sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Además, la reconocida conductora de la cadena Telefe confesó haber aprendido lecciones de vida tras contraer coronavirus.

“Aprendí que hay cosas muchos más importantes, que la salud es lo primero en el mundo, sentirte con ganas, fuerte. Yo no podía moverme. Me decían que tomara mucha agua y yo la detesto, hasta que un día dije que me iba a salvar y empecé a tomar. Pero lo que me salvó fueron dos inyecciones, muy caras, que consiguieron en el Cantegril (barrio en Punta del Este, Uruguay)”, reveló.

Respecto del día que le dieron el alta, recordó: “Fue increíble cuando me dieron el alta. Soy una mujer muy sana aunque tuve mis cosas: me rompí la cadera en una clase de gimnasia, tuve cálculos, el apéndice... pero son pavadas. Después del alta no salí más de casa, excepto un día cuando fui a comer con Teresa Calandra”.

