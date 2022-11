Ha sido el desvelo de varios fanáticos y colegas en México durante muchos años... y no solo de ellos. Carmen Campuzano, la actriz de 52 años, es toda una celebridad y como tal siempre sus pensamientos y anécdotas causan noticia. Esta vez, la también modelo reveló la vez que el actor estadounidense Sylvester Stallone intentó conquistarla.

La artista, natural de Ciudad de México, inició su carrera en 1993 -con 26 años-, aunque no precisamente como histrionisa, sino más bien como modelo: empezó su carrera de modelaje de lencería para la reconocida marca Christian Dior .

No obstante, su vida amorosa se inició mucho antes que la profesional. Con 16 años ya se había casado y con un hombre mucho mayor que ella. Esa no sería la única experiencia de relación interpersonal que viviría Carmen Campuzano. Al ser una mujer muy bella, los pretendientes nunca le faltaron y una vez el reconocido actor Sylvester Stallone “tocó a su puerta”

CARMEN CAMPUZANO CONTÓ LA VEZ QUE SYLVESTER STALLONE QUISO ENAMORARLA

En una reciente entrevista para “De primera mano”, la celeb develó la ocasión en la que el famoso actor Sylvester Stallone le coqueteó en una charla en televisión e invitó a cenar.

Campuzano recordó que la estrella de Hollywood le hizo una “propuesta secreta”, pues le ofreció ser la protagonista de su próxima cinta de forma caleta. “Él se daba cuenta y me picaba las costillas por atrás y yo por acá con el micrófono y camarógrafo... me dijo muy audaz: ‘que si no quería ser la próxima protagonista de su próxima película’”.

En otro momento detalló que el estelar de “Rambo” y “Rocky” le ofreció una cena para conversar sobre esta posibilidad cinematográfica, aunque ella notó unas segunda intenciones, motivo por el que lo rechazó.

“Me estaba invitando a que fuera, no yo su cena, lo vamos a invertir, para que fuera mi cena de esa noche, casi casi. Sí, era muy sugerente, muy sugerente el rollo, entonces quiero decirte que pues no se le cumplió porque pues yo no soy trofeo”, aseveró Carmen.

EL PROBLEMA QUE TUVO CARMEN CAMPUZANO EN LA NARIZ

Como es sabido, la histrionisa tuvo un problema en el rostro, luego de una deformación en su nariz. El problema que tuvo se llama en sí leptospirosis, una bacteria que le desfiguró la nariz y le cambió la apariencia, la misma que ahora ido recobrando gracias a cirugías.

“Me acabo de hacer una cirugía en la nariz, el médico le dio mucha más protección y la operación resultó maravillosa. Fue una suerte que por fin encontré al doctor que me dio lo que yo necesitaba, nunca había quedado satisfecha”, fue lo que dijo en abril de este año Campuzano -quien reconoció que su problema con las drogas también le afectó en esa enfermedad- para una entrevista con TVyNovelas.