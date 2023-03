Sylvester Stallone suele sorprender con detalles de sus películas antes de que salgan a la luz, como ocurrió con Creed en 2015, pero ahora lo hizo con una cinta que nunca apareció: nada menos que Rocky 7.

Tras iniciar su carrera en el cine para adultos, Stallone llegó rápidamente a la fama mundial con las películas de Rocky en los años 70, pero no pudo resolver un detalle que le permitiera continuar con la saga de seis entregas.

¿QUÉ PASÓ CON ROCKY 7, LA PELÍCULA QUE NUNCA GRABÓ SYLVESTER STALLONE?

El actor contó que su gran dificultad fue que nunca pudo quedarse con los derechos del personaje Rocky.

Es por ello que, pese a escribir las seis cintas del boxeador y ser parte de los dos spin-offs de Creed, fue marginado para Creed 3 y sus planes para Rocky fueron rechazados.

La situación no dejó de fastidiar a Sylvester Stallone, quien expresó a través de sus redes sociales lo que pudo ser la séptima entrega de Rocky y lo que tenía diseñado para el personaje.

¿CÓMO IBA A SER ROCKY 7, LA PELÍCULA QUE NO PUDO HACER SYLVESTER STALLONE?

En un par de publicaciones del 20 de febrero de 2023 que eliminó, Stallone mostró los planes que tenía para Rocky 7, acompañados de un arte conceptual realizado por John Rivoli.

En las notas escritas a mano por Stallone se ven las ideas que tenía para su séptima película, acompañado de un texto en el que criticaba duramente a los productores de Rocky y Creed.

La idea de Stallone en Rocky 7 era que el personaje retorna a su restaurante Adrian’s, el cual había bautizado por su difunta esposa, con un emocionante recuerdo de ella y la imaginación de cómo sería su vida si ella siguiera viva.

“Rocky estaba de regreso tratando de luchar por el vecindario que lo hizo y que todavía ama”, manifestó.

Entre lo que pudo encontrarse en las notas, Rocky iba a un club de boxeo local y termina viendo pelear a un joven de 27 años llamado Chucho the Mutt y reconoce en él el característico “ojo del tigre”.

De esta manera, Rocky se encargaría de tomar un nuevo pupilo para mantener vivo su legado y el de su difunto entrenador Mickey Goldmill.

Los apuntes de Sylvester Stallone en los que revela lo que pudo ser Rocky 7 (Foto: Sylvester Stallone)

LA DURA CRÍTICA DE SYLVESTER STALLONE A LOS PRODUCTORES DE ROCKY Y CREED

‘Sly’ se ha encargado de lanzar duros cuestionamientos contra el estudio y el productor Irwin Winkler, encargado de realizar los filmes de Rocky y Creed.

En julio de 2022 publicó una foto de una serpiente con un cuchillo en la boca junto a una frase que explicaba que era un retrato halagador del productor Irwin Winkler.

En 2019, Stallone contó a Variety que no tenía derechos sobre Rocky, algo que quiso cambiar en 1984 sin éxito, luego de que le indicaron que se le remuneró por sus películas.

“Cuando finalmente los confronté (justo antes de ‘Rocky 4′ en 1985), dije: ‘¿No les molesta que haya escrito cada palabra, las coreografías? ¿He sido leal, he promocionado, he dirigido y no tengo ni el 1% para dejarle a mis hijos?’ Y la respuesta fue: ‘Te pagaron’. Y ese fue el final de la conversación”.