Todos hemos oídos al menos un par de sus canciones en algún momento, ya sea porque nos gustó su música en ese entonces o por casualidad, ya que sus temas se volvieron hits que han perdurado a lo largo del tiempo. t.A.T.u. es el dueto formado por intérpretes rusas que se volvió famoso a inicios de los 2000s pero que luego desapareció. Ahora tiempo después anunciaron su regreso a los escenarios.

En 1999, tras conocerse en el grupo Neposedi, las cantantes rusas Lena Katina y Julia Volkova debutaron como t.A.T.u., un dúo creado por el productor musical Ivan Shapovalov.

En 2001, lanzaron su primer álbum “200 Po Vstrechnoy” y poco a poco fueron ganando fama en su natal Rusia. No obstante, fue al año siguiente, con su segundo disco “200 km/h in the Wrong Lane” que se convirtieron en todo un fenómeno musical de talla internacional.

Luego de su separación, cada una llevó una carrera como solista (Foto: t.a.t.u.music.fc / Instagram)

T.A.T.U.: “ALL THE THINGS SHE SAID”, SU PRINCIPAL CANCIÓN

De este segundo álbum discográfico salieron sus éxitos “All the things she said” y “Not gonna get us”, canciones que 20 años después siguen siendo muy conocidas por varias generaciones.

Su performance en el escenario hizo creer a varios oyentes de su música que era lesbianas, hecho que con el tiempo fue desmentido y que causó controversia, pues se pensó que esa imagen fue usada a propósito para captar seguidores de la comunidad LGBT+.

Tras más de 10 años de presentarse en escenarios como t.A.T.u. y lanzar 6 álbumes de estudio, el dueto anunció su separación en 2011. Los roces entre las cantantes y sus deseos por perseguir carreras como solistas fueron los principales motivos.

T.A.T.U.: 10 AÑOS MÁS TARDE SE VUELVEN A JUNTAR

Su separación no impidió que durante ese tiempo, las celebs tuviesen eventuales reencuentros como en 2012 con su participación en “The Voice of Romania” o en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014.

Sin embargo, hasta ahora no se han vuelto a juntar como protagonistas de un concierto, hecho que los fanáticos de su música anhelaban desde hace algunos años. Afortunadamente para ellos, recientemente se anunció que Lena Katina y Julia Volkova volverán a presentarse como t.A.T.u.

La ocasión será el OVION Show, que se celebrará el 3 de septiembre de este año.