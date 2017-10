Taylor Swift aparece totalmente ‘desnuda’ en su más reciente videoclip [VIDEO y FOTOS]

Taylor Swift ha decidido dejar atrás su imagen de niña dulce. La cantante estadounidense sorprendió a sus millones de fanáticos en el mundo tras aparecer aparentemente desnuda en su más reciente videoclip.

‘Ready for It?’ es el nombre de su último tema, del cual publicó un avance en su cuenta oficial de Instagram. Como era de esperar, la supuesta desnudez de Taylor Swift la puso en el ojo de la prensa que ya viralizó el clip.

En el video futurista vemos a Taylor Swift luciendo un ajustado body de color nude que engaña a nuestros ojos y la muestra aparentemente desnuda. Cada detalle de su anatomía es revelado en el sexy outfit.

Al momento, el video de Taylor Swift ya superó los cuatro millones de reproducciones aunque la cantante decidió desactivar los comentarios en el post. En su muro de Instagram, podemos encontrar más clips promocionales de ‘Ready for It?’.

Podremos disfrutar el nuevo material completo de Taylor Swift este próximo jueves 26 de octubre, fecha en el que será lanzado oficialmente. Por lo pronto, no te pierdas el impresionante avance con claros elementos de ciencia ficción.

Cabe indicar que Taylor Swift volvió a los escenarios luego de estar ausente por casi tres años. El pasado agosto, la cantante anunció su regreso a la escena con el lanzamiento de la portada y título de su nuevo disco, ‘Reputation’.

A finales del mismo mes estrenó la primera canción de su nueva producción, el tema Look what you made. Al parecer, la canción está dedicada a sus enemigos, el rapero Kanye West y su esposa, la famosa Kim Kardashian.

Taylor Swift y Kanye West empezaron sus ataques en el 2009, cuando el rapero interrumpió el discurso de la cantante en los premios MTV para decir que ella no debió ganar el premio a Mejor Video Femenino. Años después, la llamo ‘perr@’ en la letra de su canción Famous.

