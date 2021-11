Terminó la espera. Taylor Swift finalmente estrenó el cortometraje “All Too Well: The Short Film”, una nueva versión del álbum Red (Taylor’s Version). Se trata de una pieza cinematográfica que daría más luces de lo que fue su romance y ruptura con la estrella de Hollywood, Jake Gyllenhaall.

El clip de 14 minutos y 55 segundos de duración empieza citando un famoso fragmento del Poema 20 de Pablo Neruda, con la frase “es tan corto el amor y tan largo el olvido”.

El cortometraje, que está protagonizado por la actriz Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (Teen Wolf), cuenta la fallida historia de amor de los actores debido a la diferencia de edad, ella de 19 años y él 30, un reflejo de lo que ocurrió aquel entonces entre Swift con Gyllenhaal, que tenían 20 y 29 años cuando fueron involucrados sentimentalmente.

Una nueva estrofa en la canción explicaría por qué el actor que interpreta a Mysterio en ‘Spiderman: No way Home’ puso fin a su romance que inició en octubre de 2010 y duró apenas unos meses. “Dijiste que, si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien. Y me dieron ganas de morir”, se oye en una parte del material discográfico.

Otra escena muestra un punto de quiebre entre los protagonistas cuando se encontraban cenando con unos amigos. Sink se muestra triste por la desatención mostrada por su pareja cuando ella intenta tomarlo de la mano y éste la rechaza. Aunque arreglan la situación, él decide dejarla poco antes de su cumpleaños número 21.

En menos de 24 horas, el material audiovisual ya es tendencia en las redes sociales y en YouTube ya superó los 14 millones de reproducciones.

