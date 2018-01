Luego que Kate del Castillo fuera duramente criticada por indicar que Televisa ofrecía a sus actrices en un 'prosticatálogos' a poderosos de la industria del entretenimiento y la política mexicana, la revista 'TV Notas' publicó un amplio artículo en el que acusa a los exitosos productores de telenovelas, José Alberto, 'Güero', Castro y Pedro Torres, de realizar pomposas fiestas con jovencitas aspirantes a actrices.



Esto no tendría nada de malo si dentro de ella no se desatara el verdadero 'sodoma y gomorra', ya que según cuenta la publicación, ambos productores de Televisa no solo ofrecen estas divertidas y ostentosas fiestas en lujosas residencias de playa para pasarla bien, sino que estarían ofreciendo a las jovencitas aspirantes papeles protagónicos en sus producciones a cambio de placer y de satisfacer sus bajos instintos.

Viernes en la playa!!! #tulum Una publicación compartida por @ elgueromex el Ene 5, 2018 at 9:43 PST

José Alberto, 'El Güero', Castro (54), y Pedro Torres (62) realizaron hace poso un casting de siete días para Televisa en en las paradisiacas playas de Tulum, el mismo que terminó en una tremenda fiesta ¡con las modelos que invitaron!



"Los productores de Televisa rentaron todo el hotel por privacidad, y en su escapada de siete días, gastaron miles de dólares sólo en bebidas y pagaron otros miles con tal de tener contentas a sus amigas, ¡que le entraron a todo!", se lee en la publicación mexicana.

Mes amis...✌🏼️ Una publicación compartida por Victor (@vbucardo) el Dic 27, 2017 at 8:36 PST

Algunas versiones apuntan que ambos productores de Televisa buscan nuevos talentos para sus nuevos proyectos a mediados de año buscando desbancar los éxitos de TV Azteca como ‘Enamorándonos’, ‘Exatlón’ o ‘Tres familias’ los cuales tienen altos niveles de rating.



Hasta el momento ninguno de los dos productores de Televisa han salido a declarar sobre este informe de la revista 'Tv Notas'.