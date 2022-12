La cantante y actriz mexicana Thalía logró captar la atención de sus más de 20 millones de seguidores de Instagram tras publicar una fotografía suya del pasado en la que la vemos posando con un singular vestido navideño.

En la instantánea, la intérprete de “A quién le importa” aparece con corset color rojo −que resalta su diminuta cintura−rodeado de luces navideñas como las que se colocan en los árboles.

Pero su outfit no termina ahí, pues el corset fue acompañado con una enorme falda estilo campana que tiene moños rojos y otros adornos en las ramas, es decir, estaba vestida como un verdadero pino navideño.

“Cuándo te dicen: ven casual a la cena de navidad #navidad #christmas #FelizNavidad” , fue el mensaje con el que acompañó su publicación que en solo unas horas ya suma más de 48 mil “Me gusta”.

Si bien su fotografía es de años atrás, sus seguidores no dejaron de resaltar la belleza que siempre ha caracterizado a la artista mexicana.

c en el anuncio más grande”, “Amo tu look navideño”, “Thalia siempre marcando tendencia con sus outfits”, “Hermosa como siempre”, “Una de mis fotos favoritas de todos los tiempos”, “Bella. Aún recuerdo cuando lo vi por primera vez en una revista”, “Siempre has sido muy creativa y sin miedo al éxito. Tendencia total”, “Qué bonito árbol de navidad. De tus vestidos más recordados e impresionantes”, son algunas reacciones de sus seguidores.

Laura Zapata: la condición que pone para volver a actuar junto a Thalía

¡Distanciadas, pero no olvidadas! Aunque la relación fraternal de Thalía con su hermana Laura Zapata no quedó en buenos términos debido a unos entredichos entre ambas, su posible reencuentro estaría cada vez más cerca. O al menos eso nos hace creer la antagonista más recordada de toda la televisión charra.

Recientemente, Zapata confirmó ante la prensa que dejaría de lado su ego y orgullo para estar a disposición de un proyecto junto a la esposa de Tommy Mottola. Eso sí, dejó bien en claro que debería ser muy bien remunerada.

“Yo soy una actriz y estoy abierta, pues claro, si me llaman y me pagan, y me pagan bien, sí, pues sí. Ay, no importa, yo no tengo ataduras, yo no tengo: ‘¡Ay no, con esta no!’, no, que aguaten vara… ¡Que aguanten la masacre! Porque si va a ver tet a tet intelectual, pues ahí les voy”, contó la actriz en el programa “Venga la Alegría”.

