La presentación de “Monotonía”, el más reciente sencillo de Shakira, sigue generando comentarios y noticias. La cantautora colombiana estrenó este tema luego de quincena de octubre y hasta la actualidad se han convertido en una de las canciones más solicitadas en las plataformas de reproducción; no obstante, no solo ahí es “pedida”, pues habría generado reacciones en otras celebridades, entre ellas, Thalía.

La canción, que ya superó los 85 millones de reproducciones, está inspirada en los recientes acontecimientos sentimentales de la vida de la intérprete barranquillera, razón por la que ha contado con la aprobación y respaldo de sus millones de seguidores alredededor del mundo.

No obstante, su performance no solo generaría elogios, sino también críticas y arteras . Al menos eso consideran varios internautas quienes señalan que Thalía se habría referido con desdén sobre Shakira y su reciente canción.

¿QUÉ DIJO THALÍA PARA BURLARSE DE SHAKIRA Y SU CANCIÓN “MONOTONÍA”?

De acuerdo con algunos usuarios, Thalía llamó a Shakira “ridícula y dramática” durante una transmisión en vivo. Sin embargo, no se han mostrado pruebas del supuesto momento en que la estelar de “María, la del barrio” habló de la cantante sudamericana.

Según algunos usuarios que estuvieron durante las transmisión de Thalía, señalaron que la cantante mexicana dijo lo siguiente sobre Shakira:

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, fueron las supuestas palabras de Thalía.

Inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentarios y críticas divididas.

LA VEZ QUE THALÍA HABLÓ DE SHAKIRA EN PÚBLICO

A raíz de ello, curiosos y medios de espectáculos empezaron a buscar antecedentes de la azteca hablando sobre Shakira; así fue que cayeron en cuenta que la última vez que Thalía habló de la ex de Gerard Piqué fue en 2005, en la edición de aquel año de la Fashion Rocks.

“Muy contenta, nos vamos a ver, es una talentosa y una mujer hermosa”, fue la respuesta de Thalía cuando le preguntaron sobre cómo se sentía estar en el mismo evento con Shakira.