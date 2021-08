Thalía cumple este 26 de agosto 50 años y lo hace luciendo más que espectacular, pero sin olvidar a sus millones de fanáticos en todo el mundo, con quienes compartió un reflexivo mensaje de cómo celebra al llegar al medio siglo de vida.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 millones de seguidores, la estrella mexicana publicó una serie de fotografías en las que aparece posando posa junto a una piscina con el número 50 decorado con globos de colores vistosos.

Junto a las imágenes, en las que aparece luciendo un atuendo muy llamativo, en tonos similares a los de los adornos, la intérprete de “Piel morena” escribió un texto en el que resalta que no hay que pensar en lo malo, sino en las cosas buena que deja el camino vivido.

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió inicialmente.

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, agregó la cantante.

“Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado. Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tu vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo… Es el AMOR”, precisó.

Finalmante, Thalía agradeció a “Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia)”.

Asimismo, extendió su agradecimiento a su “familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) Gracias por tantoo! A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”.

Como era de esperarse, no solo sus fans la felicitaron en este día especial, sino también celebridades como la influencer Chiki Bom Bom, su colega Gloria Trevi, la actriz Angelique Boyer, el director Manolo Caro, y muchos más, quienes en los comentarios, le expresaron sus mejores deseos.

