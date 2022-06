No cabe duda de que la cantante mexicana Thalía sigue siendo un generador de titulares y portadas en el mundo del espectáculo. Esta vez, lejos de ser noticia por un nuevo disco, colaboración o álbum musical, la intérprete de “No me acuerdo” logró posicionarse en los primeros puestos de tendencias por un hecho en particular que involucra a su pequeño Matthew en medio de un contexto familiar muy sensible. Recordemos que su abuela Eva Mange falleció hace menos de 72 horas, razón por la cual diversos seguidores y fanáticos la vienen criticando en el ciberespacio.

Durante las primeras horas del sábado 25 de junio, la actriz y cantante Thalía fue tendencia en redes sociales tras postear un extenso mensaje muy especial. ¿De qué se trata ?

A horas después de confirmarse el deceso de la abuela de Laura Zapata y Thalía, la intérprete de “No, no, no” extendió la felicitación de cumpleaños a su menor hijo vía redes sociales, acompañado de una dulce fotografía que comparte con su pequeño.

La ganadora de Grammys redactó una emotiva dedicatoria hacia Matthew Alejandro, su segundo hijo producto de su relación con Tommy Mottola, un conocido empresario del medio musical en Estados Unidos.

En ese sentido, la orgullosa madre destacó las cualidades del menor de sus hijos, resaltando también su personalidad en este día tan especial y celebrado para ellos.

“Hoy celebramos tu vida con las cosas más simples que te hacen feliz, como tu pastel de chocolate hecho en casa, los abrazos empalagosos de mamá y papá, los caramelos que tu hermanita sabe cuánto te gustan y las notas de cariño de tus amigos y personas cercanas. Que Papá Dios te lleve siempre en el centro de la palma de su mano, que Cristo crezca en tu hermoso corazón y que la voz del Espíritu Santo sea tu constante guía en este andar por la vida” , indicó.

UN CUMPLEAÑOS FELIZ

El décimo primer cumpleaños de Matthew trajo algo de alegría a la familia Mottola Sodi, teniendo en cuenta la etapa de luto que está atravesando todo el núcleo cercano.

“¡TE AMO hijo de mi corazón! Alegras mi día en este momento. Gracias por ser la felicidad y la frescura en nuestro hogar. ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños mi corazón bello! ¡Te amo MUUUUUUUCHO!”, sentenció.

En otro momento se pudo capturar el preciso instante de complicidad entre Mottola y Thalía, mientras esperaban el nacimiento de Matthew Alejandro. ¡No cabe duda de que la familia Mottola-Sodi sigue estando más fuerte que nunca!