Ha pasado casi un mes de la partida de doña Eva Mange Márquez, abuela de Laura Zapata y Thalía, y parece que la paz en la familia de las actrices siguen sin tener visos de llegada. Esta vez fue la primera quien encendió la polémica al revelar que tanto la cantante como el resto de sus hermanas no se hicieron presentes física ni económicamente en los últimos días de vida de su abuela, así como tampoco en el funeral.

Doña Eva partió hacia la eternidad el pasado 24 de junio a los 104 años por causas naturales. En la ceremonia que se ofició para despedirla solo estuvieron Laura Zapata Miranda, su hijo y una sobrina de ella, que expresamente pidió asistir.

No obstante, ese no habría sido el único desplante que habría recibido la centenaria, pues Laura reveló que ninguna de sus hermanas, ni siquiera Thalía, se hicieron cargo de los gastos que implicaba cuidar a su abuela, así como del costeo de su sepelio.

Laura junto a su abuela. La actriz ha participado en novelas como "Rosalinda" y "Esmeralda, entre otras más (Foto: Laura Zapata / Instagram)

LAURA ZAPATA ASEGURA QUE THALÍA NO COLABORÓ CON NADA EN EL FUNERAL DE SU ABUELA

La media hermana de la diva de México dialogó con los medios de prensa en las inmediaciones del Asociación Nacional de Actores (ANDA), organismo al que se dijo que Laura Zapata deseaba ingresar con fines económicos.

Estos rumores fueron descartados por ella misma al aseverar que actualmente tiene los suficientes recursos para “vivir bien” y, si ella lo quisiera, pudiera emprender un viaje por el mundo, olvidándose del trabajo. Sin embargo, ello no impidió que se queje de Thalía Sodi Miranda por la falta de apoyo emocional y económico en los cuidados de su abuela.

“(Thalía) No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, expresó Zapata.

Vale precisar que antes le consultaron si mantenía comunicación con su hermana por parte de madre, a lo que ella respondió que “sí, me escribe breves mensajes y le respondo cordialmente”, en una muestra de que no tienen una relación cercana a pesar de la consanguineidad. Un hecho similar ocurre con el resto de sus medias hermanas: Ernestina, Gabriela y Federica Sodi. Las tres tampoco aportaron para los cuidados hospitalarios y el sepelio de su abuela.

La esposa de Tommy Mottola al lado de su abuela. La intérprete vive actualmente en Estados Unidos (Foto: Thalía / Instagram)

LAURA ZAPATA, HERMANA DE THALÍA, DICE QUE EN EL FUNERAL DE SU ABUELA “ESTUVIERON LOS QUE TENÍAN QUE ESTAR”

Asimismo, Zapata recalcó que tanto la celebs de la música como el resto de sus hermanas brillaron por su ausencia en la despedida de su querida abuela.

“Estuvo su tataranieta (la sobrina de Zapata) y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”, sentenció. ¿Habrá réplica de Thalía?