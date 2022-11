Han pasado más de 20 años desde que Thalía estelarizó “Rosalinda”, su última telenovela transmitida en la gigante Televisa. Y es que esta ficción no solo tuvo a la regiomontana dentro de sus filas, sino también a verdaderos portentos de la actuación como Fernando Carrillo, Angélica María, Nora Salinas, Laura Zapata y Adriana Fonseca.

Luego de meses de acabar las grabaciones, contrajo matrimonio con Tommy Motola, luciendo un vestido hecho por el famoso diseñador Mitzy. Es así que, una vez casada, se mudó de manera oficial a Estados Unidos, donde logró cambiar el rumbo de su carrera y volver a sus inicios: la música.

Tras ese entonces, sus miles de seguidores esperan con mucha ansiedad que un día de estos opte por regresar a los melodramas mexicanos. Sin embargo, esto parece que nunca sucederá, ya que la propia Thalía lo contó en diálogo con Karla Díaz en “Pinky Promise”.

“La esclavitud del set. Desde las 8 de la mañana estás ahí, sales a las 11 de la noche de lunes a sábado, solo domingo como para recuperarte y así fueron todas mis novelas, una tras otra.”, sostuvo la famosa cantante en diálogo con Karla Díaz.

“El tren de trabajo yo dije ya no más, entonces cuando me dicen te tengo este trabajo, te tengo esta novela, te tengo esta oferta... ¡no! es que me quedé bien ciscada porque uno lleva el peso”, indicó Thalía, evidenciando el trajín que significa actuar ante cámaras.

Thalía es una íntima amiga de Soraya Montenegro (Foto: Thalía / Instagram)

Así, la famosa intérprete de “¿A quién le importa?” indicó que su experiencia dentro de las producciones mexicanas no fue muy gratificante del todo, pues esto conllevó una época muy dura en su carrera, ya que las grabaciones de año y medio eran muy extenuantes y progresivas.