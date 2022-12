Fama, talento y belleza. Hablar de Thalía es referirnos a una de las celebridades más grandes de todo México, quien además ha sabido resaltar en el teatro, la televisión y el canto a nivel internacional. Eso sí, y a diferencia de su madre, sus hijos no disfrutan del todo ser el centro de atención. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Si bien la mexicana y hermana de Laura Zapata goza de aparecer en las portadas de los telediarios y demás magazines de espectáculos, el tema de la privacidad de sus hijos sigue siendo algo muy reservado hasta nuestros días. De hecho, la también actriz de “Quinceañera” no suele publicar cosas referentes a sus pequeños en redes sociales.

Y es que la intérprete de “No me acuerdo” apenas publica fotografías con sus pequeños hijos fruto de su relación con Tommy Mottola. Tales postales suelen ser eventos como cumpleaños, cenas o fiestas de agradecimiento.

La cantante presume muy poco a sus hijos y su esposo Tommy Mottola (Foto: Thalía / Instagram)

Incluso, no es muy abierta en temas de sus hijos, pues la última fotografía del hijo de la actriz de 51 años data desde junio del 2022, cuando mostró imágenes de lo grande que se encontraba Matthew Alejandro, el menor de toda su familia.

No obstante, la regiomontana se dio tiempo para hablar sobre la opinión que tienen sus hijos sobre la fama y popularidad que tienen sus padres en los medios y noticias de espectáculos.

¿QUÉ PIENSAN LOS HIJOS DE THALÍA SOBRE LA FAMA?

En diálogo con el programa “Venga La Alegría”, emitida el 9 de diciembre, la famosa contó que sus hijos no gozan de la presencia de las cámaras, seguidores y todo lo concerniente a la popularidad mediática. En tal sentido, cuando fue cuestionada sobre la forma en que recibieron la fama, Thalía reflexionó dijo lo siguiente:

“Como que no les gusta mucho el tema, tanto de la mamá como del papá”, reveló la nacida en Ciudad de México.

Asimismo, la protagonista de melodramas también comentó que su fama llegó a convertirse en una mochila para Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, quienes viven con los flashes y las cámaras desde el momento en que vinieron al mundo.

Al parecer, los hijos de la cantante no reciben la fama de la mejor manera (Foto: Thalía / Instagram)

“Quieras que no es como un peso, ¿sabes? Ellos no eligieron estar ante las cámaras o no eligieron que de pronto salgamos y hay un paparazzi o otro les esté tomando fotos. No eligieron eso (...) No quieren saber mucho de lo que hace mamá y papá”, agregó.