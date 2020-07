La cantante mexicana, Thalía reveló divertidos detalles de las grabaciones del videoclip del tema ‘Estoy soltera’, que cantó junto a nuestra compatriota, Leslie Shaw, y la colombiana, Farina.

La intérprete de ‘No me acuerdo’ quedó fascinada con cada detalle del video pero contó todo lo que sufrió para quedar regia en cada toma.

“Entro en el video en un montón de sillas que no saben lo que fue para subirme en ellas… Se ve muy lindo una mujer en látex rojo, puesta en un mueble en un cuarto lleno de sillas. Habían como 800 sillas. Hubo un montón de gente que se dedicó por horas a colocarla en forma de montaña. Luego pusieron mi sillón encima de ellas y para subirme me tenían que ayudar. No era fácil porque tenía unos estiletos (enormes) y un corsé que no me dejaba mover ni respirar. Y se me torció la espalda, me dio una ciática por la posición en la que estaba sentada en el sofá. No sé cómo me paré, necesitaba un quiropráctico para ponerme en orden”, señaló divertida la cantante.

Contó que cuando estaba con el look negro parada en una silla, casi se desmaya porque le apretaron tanto el corsé que decía que no podía respirar.

“En una toma, yo estoy con una onda cabaret y yo quise hacer como cuando estas en el teatro en Brodway, cuando agarran la silla le dan vuelta y lo vuelven a poner y se suben sobre ella pero yo no lo había ensayado. Le doy vuelta a la silla y cuando la tiro al piso, una de las patas cayó en el pie, y sufrí mucho pero seguí el show”, reveló la también actriz.

Thalía explicó que amó cada detalle del video porque fueron ideas de la directora y cineasta Katherine Diaz (Kath D), quien dio un plus al video. “Esos son los detalles de trabajar con muchas hembras”.

Pero eso no fue todo. Leslie Shaw casi sufre un accidente por el corsé de estrellas que usó la mexicana.

“Ese corsé estrella de mi queridísimo (Augusto) Manzanares (diseñador peruano). Es una belleza pero el corsé se atoraba con todo. Casi le saco un ojo a Leslie (Shaw) cuando la conozco, casi le arranco la peluca rosa a Farina. Esas estrellitas en enredaban con todo”, añadió entre risas, Thalía.