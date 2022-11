“Psycho Bitch desde siempre”, fue parte del epígrafe con el que Thalía acompañó un adelanto de su nuevo sencillo, donde incluirá referencias de uno de sus videoclips más exitosos. “Prepárense porque verán algunas referencias de ‘Gracias a Dios’ en el video”, finalizó el mensaje la cantante de 51 años.

“Desamorfosis” se llama el último álbum de estudio de Thalía, que fue lanzado en en mayo de 2021 de la mano de Sony Music. Desde entonces canciones como “Tick Tock”, “Ya tú me conoces”, “La luz”, “No te vi”, “Secreto” y “Tu boca”, han sido de los más escuchados por la artista nacida en la Ciudad de México.

Pero lo último que se viene para los fans de la música de la ganadora de cuatro Billboard Latin Music es “Psycho Bitch”, que ya ha generado expectativas y comentarios de ansiedad entre sus seguidores de YouTube, Instagram y Twitter. “Suena demasiado bien”, “¿Querían pop? Ahí lo tienen” y “Ya no puedo esperar más”, han sido algunos de los mensajes de sus fans internautas tras ver el nuevo lanzamiento de la artista mexicana.

Los looks con los que Thalía afirma que es una de las mexicanas más hermosas

Sin embargo, un detalle que no ha pasado desapercibido fueron los looks de la cantante mostró en sus redes sociales previo al lanzamiento de su nuevo videoclip. Uno de ellos tiene a Ariadna Thalía Sodi Miranda con una cabellera platinada corta, maquillaje en tonos violeta y un vestido con espalda y cintura descubierta, que deja ver la esbelta figura que conserva a sus 51 años. Entre accesorios dorados y el rostro de un tigre como prendedor, el look de la artista consiste en estampados animal print en distintos colores.

Otro de los atuendos de la intérprete de “Arrasando”, se llevó casi 140 mil “Me gusta” y más de 1500 comentarios, y allí se la pudo ver producida con una clara referencia al videoclip “Gracias a Dios”, con cabello corto negro y total look black de cuero compuesto por: botas de taco y caña alta, un body muy sensual, medias de red y guantes largos.

La trilogía de looks deslumbrantes se completó con el color rojo y piedras brillantes, donde la actriz los lució en una especie de corset con tiras hacia el cuello, guantes que cubren casi todo el brazo y un pantalón bien ajustado. Es con este look con el aparece en el videoclip de “Psycho Bitch”.

Con información de GDA.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía se pronuncia en redes sociales ante casos de coronavirus

Thalía se pronuncia en redes sociales ante casos de coronavirus. (Video: Instagram)