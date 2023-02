¡NI SE INMUTAN! Thalía y Tommy Mottola viven su matrimonio felices y tranquilos, esto pese a los rumores sobre una supuesta infidelidad del empresario con Leslie Shaw. Lili Estefan, amiga cercana de la actriz y cantante, se refirió al tema y aclaró la situación.

“Esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme (...) Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo perfecto, espectacular”, indicó la conductora de El gordo y la flaca.

Además, remarcó que la actriz mexicana no se interesa en este tipo de noticias. “No me imagino a Thalía a saliendo a desmentir estos chismes”, agregó.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre rumores de infidelidad con Tommy Mottola?

En diálogo con Magaly Medina, Leslie Shaw aclaró que no tiene ningún vinculo con Tommy Mottola, esposo de Thalía.

“Nunca en mi vida lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca”, dijo Shaw.

