“The Big Bang Theory” es una de las series de comedia más famosas de las últimas décadas. Después de más de tres años de la emisión de su último episodio, se ha revelado un detalle acerca de la pintura que Amy mandó a hacer como regalo para Penny.

Desde que el personaje de Mayim Bialik fue introducido en la temporada 3 y luego se volvió en protagónico, parecía improbable que fuera a establecer una amistad con la sociable y popular Penny.

Sin embargo, la hábil neurobióloga fue capaz no solo de casarse con Sheldon, sino que también se volvió la mejor amiga del personaje de Kaley Cuoco.

Por supuesto, las diferentes personalidades que tenían fue motivo de muchos momentos divertidos en la serie. Como cuando en el episodio 17 de la quinta temporada, Amy decide sellar su amistad con una gigantesca pintura de ambas.

EL SECRETO DE LA PINTURA DE AMY Y PENNY EN “THE BIG BANG THEORY”

Amy Farrah Fowler no solo era amiga de Penny, sino que también se comportaba como su fan número uno. En muchas ocasiones, se emocionaba extremadamente por una simple salida de chicas o tener la oportunidad de chismear sobre otras personas, ya que estaba viviendo todo lo que no pudo en la escuela por ser una “nerd”.

Por ello, cuando tuvo que darle un presente a Penny, no se le ocurrió mejor idea que mandar a hacer una pintura de las dos juntas, lo que le costó cerca de tres mil dólares. En el retrato, ambas salen sonriendo, aunque la expresión de la rubia denota mayor incomodidad.

Hace poco, Mayim Bialik reveló que la gigantesca mano que aparece tomando el hombro de Penny en realidad no era la de su personaje. Dentro del libro de Jessica Radloff, “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, la actriz contó que la mano no estaba ahí originalmente y que fue una adición que se incluyó posteriormente.

Bernadette, Penny y Amy en una noche de chicas en "The Big Bang Theory" (Foto: Warner Bros. Television Distribution)

“El tamaño definitivamente fue impactante la primera vez que lo vi porque realmente es enorme. Kaley y yo posamos para algunas fotos en las que el pintor se basó, pero mi mano no estaba originalmente sobre su hombro, así que eso se agregó. Pero por la razón que sea, si miras muy de cerca, definitivamente no parece la mano de una mujer. Ciertamente no es mi mano. ¡Y cada vez que la miro, todo lo que puedo ver es esta mano gigante!”, declaró.

Al final, Penny no tuvo más opción que aceptar el regalo y colgar la enorme y perturbadora pintura en la pared de su departamento.