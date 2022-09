En los últimos años, Netflix ha seguido dominando el mercado de las plataformas de streaming. Sobre todo por las series que lanza. Una de las más conocidas es The Crown , la producción que retrata la vida de la monarquía británica. No obstante, a pesar de no tener nuevos episodios, ha aumentado sus cifras de visualización.

TE VA A INTERESAR | Coldplay: peruana que pasará su cumpleaños en concierto le pide a la banda que le cante Happy Birthday

Vale recordar que Netflix ha tenido una fuerte caída de sus usuarios durante los años 2021 y 2022. Esto podría deberse a los nuevos planes que está probando y el aumento de la competencia en el mundo.

¿Por qué The Crown sigue siendo una sensación en Netflix?

No es extraño que las personas realicen maratones de capítulos cuando se trata de una serie atractiva para ellos. Así sucedió con producciones como La Casa de Papel y Stranger Things.

Sin embargo, estas han seguido lanzando más temporadas en los últimos años. A diferencia de ellos, The Crown no lanza nuevo material desde 2020 y sigue aumentando en vistas.

The Crown en Netflix.

A través de un informe en FlixPatrol, el drama histórico ha logrado posicionarse en el segundo lugar de series más vistas en Netflix, detrás de Cobra Kai.

Este éxito no debería sonar extraño, ya que su popularidad en estos días nace por el reciente fallecimiento de la reina Isabel II, una de los personajes en la popular serie.

El 8 de septiembre se dio a conocer, en el Palacio de Buckingham, que la monarca había fallecido por complicaciones en su salud. A raíz de ello, cientos de personas empezaron a buscar series o películas sobre la reina.

¿Cuándo sale la quinta temporada de The Crown?

The Crown narra la vida de la reina Isabel II desde su juventud. En la última temporada, se quedaron en los conflictos de los años 80. Ahora, la quinta saldrá en noviembre de este año y podremos conocer lo que sucedió en los años 90 y 2000.