“The Old Man” marca el regreso del destacado Jeff Bridges, ganador del Oscar, quien volvió a la pantalla tras pasar un complicado proceso tras sufrir cáncer. Pero su regreso se dio por todo lo alto, interpretando a un exagente de la CIA y que ha estado viviendo al margen del sistema en una nueva serie de FX.

Jeff Bridges interpretó a Dan Chase, quien es perseguido por un asesino a sueldo. Para el actor de 72 años, esta reincorporación fue valorizada por él como un sueño.

“Y luego, dos años después, volví a trabajar y fue la sensación más extraña: era como si tuviéramos un fin de semana largo y no podía esperar para contarles a mis amigos este sueño que tuve: estaba enfermo, estaba en el hospital, ya sabes, todo se sentía como un sueño”, aseguró en FX Press Day.

“Originalmente me resistí a hacer televisión. Mi padre, Lloyd Bridges, había hecho varios programas de televisión, y vi cómo estaba un poco frustrado con la rapidez con la que se filmaban los programas y cómo no podían prestar tanta atención a los detalles, etc. Pero luego comencé a ver todo este gran contenido que está saliendo en estos días. Y pensé “Esto es algo para explorar” y me alegro de haberlo hecho porque no me decepcionó”, agregó.

¿Cuál es la sinopsis de “The Old Man”?

Con Dan Chase fuera de la clandestinidad, el subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI Harold Harper (John Lithgow) es convocado para encontrarlo a causa de su complicado pasado con el rebelde fugitivo. Su protegida Angela Adams (Alia Shawkat) y el agente especial de la CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla) se unen para trabajar con él. Pero cuando Chase demuestra ser más difícil de aprehender de lo que las autoridades esperaban, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), un profesional de las fuerzas especiales altamente capacitado también es enviado a capturarlo.

¿Tendrá temporada 2 “The Old Man”?

El éxito de “The Old Man” ha provocado que se renueve su producción con una segunda temporada, la cual llegaría a la plataforma de streaming a mediados y finales de 2023.

