La tercera película del anime “Nanatsu no Taizai” llega de la mano de Netflix, pero esta vez el protagonista no será Meliodas, sino su hijo Tristan Liones. “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” se basa en el manga de Nakaba Suzuki.

El último arco del anime, “The Seven Deadly Sins: el juicio del dragón” terminó de emitirse en junio de 2021. Originalmente, la historia giraba en torno a, como lo dice su título, los “Siete pecados capitales”, una banda de caballeros de Britania que fue desmantelada bajo la acusación de haber planeado un golpe de estado.

Sin embargo, volvieron a reunirse cuando la princesa de Liones, Elizabeth los encuentra al darse cuenta que los caballeros reales estaban siendo manipulados por un demonio y necesitaba la ayuda de los relegados

Anteriormente, ya se habían realizado adaptaciones para la pantalla grande como “The Seven Deadly Sins the Movie: prisioneros del cielo” y “The Seven Deadly Sins: la maldición de la luz”. Pero esta vez, el héroe de la historia será otro.

¿QUÉ PASARÁ “THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO”?

“The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” es la continuación de los eventos del anime original “Nanatsu no Taizai”, el cual finalizó con Meliodas derrotando Clan de Demonios con la ayuda de los “Siete pecados capitales”.

Sin embargo, la película se enfoca en Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth, quien hereda el poder de su padre del Clan de los Demonios y de su madre, del Clan de la Diosa. Esto le ocasiona mucho conflicto pues, aunque tiene la capacidad de curar a las personas, al no poder controlar sus habilidades oscuras, termina lastimándolas.

Póster promocional de "The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo" en el que se ve que Elizabeth es víctima de una maldición (Foto: Netflix)

Cuando Elizabeth corre peligro, Tristan se dirige al castillo de Edimburgo para proteger a su familia y conoce a una gran cantidad de nuevos amigos en el camino. No obstante, también se encontrará con Deathpierce, un Caballero Sagrado y miembro de las Pléyades del Cielo Azul que revelará sus verdaderas intenciones.

¿CÓMO VER “THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO”?

“The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” estará disponible en la plataforma de Netflix a partir del martes 19 de diciembre de 2022.

La historia estará dividida en dos partes, por lo que, en esta ocasión, estamos hablando del lanzamiento de la primera mitad. Si es que quieren disfrutar de la película anime, solo tienen que acceder a este enlace.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO”