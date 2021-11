La cuarta temporada de “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original) viene revelando más detalles de la muerte de Demir Yaman, quién al final de la entrega anterior desapareció sin dar explicaciones, a la par que nos muestra cómo Züleyha trata de sobrellevar la partida de su amado.

“Bir Zamanlar Çukurova” ha estrenado en Turquía, a través de ATV, su capítulo 114. Previo a ello, algunas cosas pasaron en la historia; entre ellas, la confesión de Hakan a Züleyha, a quién le dice que la ama y está en la espera de una respuesta. Además, más secretos sobre la muerte de Demir salen a la luz: el fiscal que pensó en principio que el asesinato tuvo lugar el día de la redada, demostró que los Yamenes tenían un enemigo.

En tanto, Hakan le hace frente a Abdülkadir, pues cree que él fue quien mató a Demir, pero el hombre le echa la culpa a Bedir; complicando aún más las cosas y llenado de más misterios la muerte del protagonista de la historia. Pero, ¿qué pasó en el capítulo 114 de “Tierra amarga”? A continuación, las 5 cosas más importantes del episodio.

Hakan decide luchar por ganarse la confianza de la protagonista (Foto: Tims & B Productions)

CINCO COSAS QUE PASARON EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “TIERRA AMARGA”

1. ZÜLEYHA ESTÁ MUY CONFUNDIDA

Previamente, Hakan Gümüsoglu llevó a cenar a Züleyha a un restaurante que había reservado para ellos solos. Durante la cena, Hakan confiesa todo lo que siente por la protagonista; sin embargo, ella no da respuesta alguna. De hecho, intenta retroceder, pero no puede. Está muy confundida, pues no pasó mucho desde que se enteró de la muerte de Demir. Por ello, Züleyha comparte lo que sucedió con Lütfiye. ¿Cuál será la decisión de la protagonista de “Tierra amarga”?

2. HAKAN HACE MÉRITOS

Después de que Hakan confesara sus sentimientos, Züleyha está muy confundida, aunque parece querer darle una oportunidad al amor. Creyendo que sus sentimientos son mutuos, el hombre decide luchar por ganarse la confianza de la protagonista. Mientras tanto, el gran evento en la mansión convierte a Hakan en un héroe ante los ojos de Züleyha.

3. FIKRET ENFRENTA A HAKAN

Fikret no es el mismo tras la muerte de Demir, está lleno de dudas que no puede resolver y es así que enfrenta a Hakan; pero, mientras intenta arrinconarlo, este le menciona a Züleyha, provocando más su ira. Fikret no puede soportarlo más y luchan cuerpo a cuerpo.

Fikret está lleno de dudas que no puede resolver y es así que enfrenta a Hakan (Foto: Tims & B Productions)

4. SE DESCUBRE AL ASESINO DE FEKELI

Cuando Betül y Fikret fueron a buscar a Hakan Gümüşoğlu a un hotel de Merso, son captados por las cámaras. Horas después sus fotografías están en el periódico, complicando la situación de Fikret. En vista que los rumores no pueden detenerse, Lütfiye va con él y le confiesa que el asesino de Fekeli es nada más y nada menos que Abdülkadir Keskin.

5. ¿LAS HORAS DE HAKAN ESTÁN CONTADAS?

Lütfiye recibe una llamada misteriosa, en la que le confiesan el autor del crimen de Fekeli. ¿La misteriosa voz que dice que Abdülkadir Keskin mató a Fekeli, también traicionará a Hakan Gümüşoğlu? Esos lo sabremos pronto.