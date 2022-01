¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La telenovela turca “Züleyha” es una de las producciones más exitosas de los últimos años. Su popularidad en la pantalla chica se mantiene cada semana, como la del 10 al 14 de enero, donde ha contado más detalles sobre sus protagonistas: Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş y Vahide Perçin, entre otros. Si te perdiste los nuevos capítulos, aquí te contamos lo más importante de su emisión.

El drama otomano está ambientado en la década de los 70, para lo que se desplegaron más de 500 trabajadores. El realismo de la época, de esta manera, es uno de los puntos fuertes de la serie.

Sin embargo, la trama se lleva todo el papel protagónico en la creación de la novela. Empieza con Züleyha y Yilmaz escapando de Estambul por un crimen que cometió el protagonista para defender a su amada de un abuso sexual. Con otras identidades y fingiendo ser hermanos, la pareja se separará para estar seguros en Çukurova.

Esta decisión les traerá una serie de inconvenientes que los terminará separando, con otras familias y amores. ¿Podrán recuperar el derecho de estar juntos? Así es la trama de “Tierra amarga”, una de las telenovelas más vistas a nivel internacional y que, en España, se emite por Antena 3.

Hilal Altınbilek como Züleyha, la protagonista de "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

5 CLAVES QUE SE VIERON EN “TIERRA AMARGA” DEL 10 AL 14 DE ENERO

5. El miedo de Hünkar

En los capítulos de “Tierra amarga”, emitidos del 10 al 14 de enero, se vio cómo Hünkar sintió el temor de que Behice le quite el poder que tiene en Çukurova. La intrusa estuvo a punto de conseguir la presidencia de la asociación de mujeres de la ciudad. Yaman, sin embargo, contraatacó diciendo que ella no era de dichas tierras por lo que no estaba capacitada para tener ese control.

Hünkar, sorprendida, mientras recibe una gran noticia en el periódico. (Foto: Tims & B Productions)

4. El plan de Behice

Sin embargo, Behice tiene un plan escondido en contra de Hünkar porque ya conoce uno de sus más grandes secretos: el pequeño Adnan no es hijo de Demir sino de Yilmaz. Esa arma la ocultará hasta cuando sea necesario usarla, aunque no resistió soltar una indirecta a Hünkar, diciéndole que “todos mentimos en esta vida, algunos más que otros”.

Adnan y Züleyha, hijo y madre, respectivamente, en la novela "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

3. El destino de Zelis y Üzüm

Saniye, además, se encontró con Üzüm, quien le contó que su madre Zelis estaba muy enferma, lo que pudo comprobar con una visita a su casa. La mujer estaba con fiebre y arrojando sangre al toser. De inmediato, la llevaron a un hospital pero Gaffur le confirmó el peor diagnóstico: los médicos han asegurado que no se puede hacer nada.

Saniye se llevó una gran sorpresa en "Züleyha". (Foto: Tims & B Productions)

2. La suerte de Demir

Por otro lado, Demir se llenó de furia al enterarse que Yilmaz fue quien compró sus propiedades. Muy molesto, manejó a excesiva velocidad y casi cae por un acantilado. Sostenido por la fortuna, el esposo de Züleyha fue rescatado por sus trabajadores que, casualmente, estaban por esa ruta.

Demir al borde del precipicio. (Foto: Tims & B Productions)

1. Una alternativa contra Yilmaz

El estar al borde de la muerte, Demir tuvo una epifanía sobre el futuro de su fortuna familiar. Recordó que Hünkar le había asegurado que lo mejor era poner todo su dinero a nombre de Leyla y así evitar que, en el peor de los casos, cuando él ya no esté, Yilmaz no herede todo al ser el padre de Adnan.

Demir y Yilaz discutiendo en una escena de "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA AMARGA”?

Durante la década de los 70, la pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades debido al asesinato que el joven había cometido por proteger a su amada de una agresión sexual, por lo que deciden incursionar un viaje en tren desde Estambul hacia lo desconocido.

El destino los lleva a Adana, específicamente a Çukurova, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman junto con su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yılmaz; sin embargo, la pareja con el fin de poder obtener hospedaje y trabajo, fingen ser hermanos, algo que Demir no sabrá hasta entonces.