¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Durante la semana, del 18 al 22 de abril, la telenovela turca estrenó capítulos y dio más detalles de la historia de Züleyha, protagonizada por la famosa actriz Hilal Altınbilek. La producción televisiva, que tiene este horario, se sigue consolidando como una de las producciones más vistas no solo en Turquía sino que a nivel internacional, rompiendo las barreras del idioma y de las diferentes culturas.

El drama otomano empezó como una historia de amor que se interrumpe por un hecho violento: el asesinato de un criminal que intentó abusar sexualmente de la heroína de la ficción.

Yilmaz es quien la rescata y le quita la vida al abusador. Por ello, ambos deben huir de Estambul para evitar la prisión. Así, llegan a Çukurova, una localidad de Adana que se convierte en el escenario de pasiones, venganzas, traiciones.

De esta manera, la novela turca ha dejado atrás a grandes personajes, como Hünkar Yaman (Vahide Perçin), pero ha mantenido el interés y la expectativa por lo que sucederá con el gran papel de Züleyha. Por ello, te contamos lo que sucedió en los nuevos episodios de “Tierra amarga”.

Züleyha y Yilmaz en una escena de "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

5 MOMENTOS CLAVES DE “TIERRA AMARGA” EN ANTENA 3 DE ESPAÑA

5. Müjgan no está embarazada

En los recientes capítulos de “Tierra amarga”, emitidos en Antena 3 de España, se descubrió que Müjgan no está embarazada. No espera un hijo de Yilmaz, quien tomó la noticia de la peor manera: la echó de su casa ante las constantes mentiras de su todavía esposa.

La doctora hizo la confesión que rompió su relación con Yilmaz. (Foto: Tims & B Productions)

4. La radical medida de Yilmaz

Luego, Yilmaz dejó en claro que la doctora no estará cerca de su hijo Kerem Ali porque no es una buena influencia. Junto a su tía, la doctora alquiló una casa en Çukurova con la ayuda de Fekeli, quien intentó convencer a su sobrino para que las perdonara. Sin embargo, Yilmaz aseguró que no cambiará de opinión.

Yilmaz no quiere saber nada más de Müjgan. (Foto: Tims & B Productions)

3. Los nuevos planes de fuga

Por otro lado, Züleyha pidió verse con Yilmaz para modificar su plan de escape. La protagonista le comentó que necesita más tiempo para abandonar a Demir, porque acaba de perder a Hünkar, su madre. A pesar de su reticencia ante el nuevo plan, Yilmaz no tuvo otra opción que aceptar.

Yilmaz desconcertado por la nueva idea de Züleyha. (Foto: Tims & B Productions)

2. El ruego de Müjgan

Después, Müjgan interceptó a Züleyha, quien iba de regreso a su mansión, para pedirle que le ayude a ver una vez más a Kerem Ali. Conmovida, ella aceptó la petición y fue a la casa de Fekeli. Con un excusa, consiguió llevar al niño hasta su madre, para que disfrutaran un tiempo juntos.

Müjgan antes de cometer una tragedia. (Foto: Tims & B Productions)

1. Züleyha rescata a su rival de la muerte

Sin embargo, cuando Züleyha le exigió que le devolviera al niño, la doctora se negó a hacerlo. Y cometió la imprudencia de escapar con el menor por un río, donde casi terminó ahogada si no fuera por la rápida reacción de Züleyha.

Züleyha tras salvar al pequeño Kerem Ali y Müjgan de morir ahogados en el río. (Foto: Tims & B Productions)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga” tiene cuatro temporadas estrenadas en Turquía, su país de origen. Las tres primeras tienen un total de 102 capítulos.