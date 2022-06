¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La rivalidad entre Fikret y Demir no tiene cuando acabar y un gran secreto podría desencadenar una tragedia en Çukurova por lo que el público en España está a la expectativa de lo que sucede en el drama otomano. La producción turca emitió un nuevo capítulo el jueves 30 de junio a través de Antena 3 y aquí te contamos todo lo que sucedió.

La telenovela “Tierra amarga” cuenta con la participación de un gran elenco de actores entre los que se encuentran Hilal Antinbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, entre otros, quienes han logrado convertir esta importante historia en la favorita del público.

“Bir Zamanlar Çukurova” o también conocida como “Tierra amarga” llegó a España el 4 de julio del 2021 y desde aquel entonces ha conseguido un importante número de seguidores quienes diariamente esperan con gran expectativa los nuevos episodios.

Hilal Antinbilek interpreta a Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Precisamente, en el capítulo anterior Züleyha desató toda su furia contra un negociante que emitió comentarios fuertes contra Sevda, mientras que Demir recibió la visita de Ümit quien le lanzó una amenaza. Sin embargo, no será la única, pues, Fikret también quiere acabar con el heredero Yaman.

A continuación, conoce lo que pasó en el capítulo del jueves 30 de junio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Sevda advierte a Züleyha del peligro que es Ümit

Luego que Ümit llegara a la mansión a visitarlos, Sevda habla con Züleyha y le pregunta si sabe por qué ha llegado a altas horas de la noche y sin invitación.

Sevda le indica que nadie debe ir a una casa sin que antes la hayan invitado. “Es que somos amigas, sabe que tenemos confianza. ¿Qué tiene de malo que venga así?”, dice Züleyha.

Pero Sevda le advierte que tenga mucho cuidado con Ümit debido a que sus intenciones no podrían ser tan buenas.

Sevda desea ayudar a Zuleyha y le pide que tenga cuidado con Ümit (Foto: Tims & B Productions)

Sevda pone las cosas claras a Ümit

Sevda estaba decidida a aclarar las cosas con Ümit y llegará hasta la casa de la doctora. La joven la invita a pasar a su vivienda y ver que Demir no se encuentra en ese lugar.

“No se trata de que esté aquí, se trata de que lo dejes en paz de una vez por todas”, dice Sevda.

Pero Ümit mantiene una posición muy a la defensiva; sin embargo, Sevda le recuerda que Yaman tiene una esposa e hijos. “No me interesa lo que pienses, no seguiré escuchándote. Así que te pido que te vayas de mi casa”, indicó la joven.

Sevda también le dice que con solo mirarla puede saber cómo es. “Claro que lo haces porque las dos somos iguales, ¿verdad?. Sevda tu si que sabes destruir un hogar. Eres la mejor para separar a un hombre de su familia. Eres la amante de Adnan Yaman”, dice Ümit.

Esto genera la furia de Sevda quien le da una bofetada a Ümit quien le dice que es como ella. “¿De qué estas hablando?”, le pregunta Sevda generando gran intriga con todo eso.

Sevda va a casa de Ümit y le pide que deje en paz a Demir (Foto: Tims & B Productions)

Fikret le confiesa la verdad a Demir

Fikret tiene una misión y es acabar con Demir. Por ello, secuestra a Yaman. Tras llevarlo a un lugar alejado y amarrarlo a una silla le recuerda que desde niño le ha tenido odio.

También le confiesa que un día conoció a Adnan Yaman y le dijo a su madre que él no era su hijo. “Porque si lo fuera mi madre nunca se hubiera atrevido a molestarlo. Ella volvió a casa y estuvo a punto de matar a mi madre”, indicó Fikret.

Luego le recuerda que cuando fueron a su casa en busca de su padre el mayordomo los echó de la vivienda por órdenes de Adnan. Fue en ese momento donde conoció a Demir.

“No quiero dinero, ni propiedades, ni tu apellido, solamente quiero que aceptes algo: que tu padre no era el hombre digno y adorable que tu pensabas”, le dice Fikret quien además saca un arma blanca.

Pero esto no es aceptado por Demir.

Fikret quiere acabar con Demir (Foto: Tims & B Productions)

Fikret apunta con el arma a Demir

Tras luchar cuerpo a cuerpo Yaman agarra una pistola y le pregunta a Fikret si esto se solucionará con su muerte.

Fikret le reprocha a Demir pero el hombre trata de calmarlo, aunque Fikret levanta la voz y lo apunta con el arma. “Incluso recuerdo tus zapatos nuevos, tus zapatos”, expresa Fikret.

Demir no se deja intimidar y le dice que está loco, pero Fikret le confiesa que él es su hermano, pues, llevan la misma sangre.

“Prepara el arma porque esto no terminará hasta que uno muera. ¡Ahora!”, señala Fikret.

Demir lo reta a que sea él quien primero apriete el gatillo. “Hazlo tu, dispara si te atreves”, dijo Demir.

Fikret apunta con el arma a Demir (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas. Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.