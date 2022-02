¿Cuál es el horario de “Tierra amarga” por Antena 3? Esta semana una nueva tanta de capítulo de “Züleyha” llegará a la señal de Antena 3. Del 14 al 18, la audiencia española conocerá más detalles de la historia que se ha convertido en un fenómeno televisivo en el país.

En los últimos episodios de “Tierra amarga”, después de ver el video que le mandó Müjgan, donde Yilmaz y su esposa aparecían en una actitud comprometida, Demir tomó la decisión de separarse de ella y, además, le impidió volver a ver a sus hijos. Züleyha se quedó destrozada y tomó la decisión de quitarse la vida prendiéndose fuego en mitad de Çukurova.

Afortunadamente, las cosas con la protagonista no pasan a mayores; sin embargo, no se quedará tranquila y va a la mansión y amenaza con el arma a Demir. Züleyha defiende su inocencia y le dice que no lo ama, poco después le dispara y le deja gravemente herido. La mujer es detenida por la policía.

Müjgan ha sido la responsable de toda la crisis que se vive en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

HORARIO DE “TIERRA AMARGA” EN ANTENA 3 DEL 14 Al 18 DE FEBRERO

“Tierra amarga” se emite en España a través de la señal de Antena 3 y en el horario de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación actualizada del canal de televisión. Es así que, esta semana, desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de febrero, la telenovela turca se emitirá en los siguientes horarios:

Lunes 14 de febrero a las 5:45 PM.

Martes 15 de febrero a las 5:45 PM.

Miércoles 16 de febrero a las 5:45 PM.

Jueves 17 de febrero a las 5:45 PM.

Viernes 18 de febrero a las 5:45 PM.

De esta manera, “Züleyha” estrena episodios toda la semana y, a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium, de manera ONLINE y EN DIRECTO. En el sitio web también están disponibles todos los episodios que se han estrenado hasta el momento y adelantos exclusivos de la historia. Así que no te lo pierdas.

Züleyha llega a la casa devastada, pero la ira de Demir no cesa: le prohíbe vivir en la finca, o que alguien le dé un vaso de agua. No puede ver a sus hijos (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE ESTA SEMANA DE “TIERRA AMARGA”?

Una desesperada Züleyha le ha disparado a su marido y lo ha dejado gravemente herido. Mientras la mujer va a prisión por el intento de asesinato, Demir lucha por su vida en el hospital. En tanto, Hünkar reza por su vida en la sala de espera.

Fekeli, que se encontraba en el hospital ayudando a Çetin, decide quedarse al lado de Hünkar, a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos el amor puede más que el odio. La mujer llora desconsolada y habla de su pasado con él. La señora Yaman reconoce que está arrepentida y que no entiende cómo ha podido hacer pasar a Züleyha por lo mismo que pasó ella hace años.

Mientras tanto, Züleyha está en la cárcel, su futuro corre peligro, pues si Demir muere, la pena para ella podría ser muy alta. Por otro lado, Behice aconseja a su sobrina Müjgan que la única solución es acabar con Züleyha. “Es urgente que Züleyha muera, porque solo entonces podrás tener algo de paz”, le dice la mujer.

¿Qué pasará ahora con Züleyha? ¿Será capaz Müjgan de acabar con la vida de la protagonista? ¿Podrán salvarle la vida a Demir? Esto y otras respuestas lo sabremos esta semana cuando Antena 3 estrene los nuevos capítulos de “Tierra amarga”.