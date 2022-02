Antena 3 estrenará una nueva tanda de capítulos de “Tierra amarga”. Después de la decisión de Züleyha de alejarse de Yilmaz por temor a que Demir le haga algo a sus hijos, las cosas en Çukurova se pondrán aún más complicadas. Además, el hacendado decide marcharse con Adnan y Leyla lejos de la mansión.

En los capítulos de la semana pasada de “Tierra amarga”, Demir declaró en contra de Züleyha y pidió la pena máxima para su esposa después de que esta intentó matarlo. En tanto, la situación en el matrimonio de Yilmaz y Mügjan llegaron a su punto más álgido y la doctora intentó acabar con su vida. Afortunadamente, Behice la salvó, pero pronto se dio cuenta que su marido, en realidad, no quiere saber nada de ella.

Después de una seria conversación entre Mügjan y Yilmaz, el joven deberá decidir entre darle una nueva oportunidad o ponerle punto final a su matrimonio. La decisión de Züleyha desde la cárcel de que este se aleje al parecer ayudará a que la pareja se reconcilie. En una carta la protagonista le pide que se aleje de ella porque ha decidido darles prioridad a sus hijos; sin embargo, no imaginó que Demir ya decidió irse del pueblo llevándolos con él. ¿Qué pasará esta semana en “Tierra amarga”?

Müjgan y Yilmaz tienen un conversarión serie en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

HORARIO DE “TIERRA AMARGA” EN ANTENA 3 DEL 14 Al 18 DE FEBRERO

“Tierra amarga” se emite en España a través de la señal de Antena 3 y en el horario de las 17:30 horas, de acuerdo a la programación actualizada del canal de televisión. Es así que, esta semana, desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de febrero, la telenovela turca se emitirá en los siguientes horarios:

Lunes 21 de febrero a las 5:30 PM.

Martes 22 de febrero a las 5:30 PM.

Miércoles 23 de febrero a las 5:30 PM.

Jueves 24 de febrero a las 5:30 PM.

Viernes 25 de febrero a las 5:30 PM.

De esta manera, “Züleyha” estrena episodios toda la semana y, a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium, de manera ONLINE y EN DIRECTO. En el sitio web también están disponibles todos los episodios que se han estrenado hasta el momento y adelantos exclusivos de la historia. Así que no te lo pierdas.

Yilmaz visita a Züleyha a la cárcel, pero ella ya ha tomado una decisión: le dice que no vuelva más y que ahora lo más importante son su hijos (Foto: Tims & B Productions)

CAPÍTULO ESPECIAL DE “TIERRA AMARGA” DEL 23 DE FEBRERO

El miércoles 23 de febrero, Antena 3 emitirá un capítulo especial de “Tierra amarga” con el que la superproducción turca acaba las emisiones de su segunda temporada. La cadena de Atresmedia TV ofrecerá a partir de las 22:45 horas, después de “El Hormiguero 3.0″, un emocionante final de temporada.

Eso sí, de lunes a viernes seguirá en el horario habitual de las 17:30 horas, y desde el jueves 24, seguirá ofreciendo nuevas entregas de la tercera temporada.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE ESTA SEMANA DE “TIERRA AMARGA”?

Luego que Yilmaz visita a Züleyha en la cárcel, la protagonista le pide que no vuelva más, que lo único que necesita son sus hijos. Ese es el destino y debe aceptarlo. Considera que su amor es su castigo y sacrificará todo por sus hijos, incluso el amor que siente por él. Después de la impactante conversación, Züleyha le deja una carta en el que le pide que se aleje de ella. Yilmaz deberá decidir si rendirse y darse una oportunidad con Mügjan o empezar una vida solo.

Por otro lado, Demir descubrirá que su madre ha estado llevando a sus niños a la cárcel a visitar a su madre. Züleyha le ruega que le deje verlo, pero Demir no cederá, su frialdad y su crueldad no cesan. Fuera de control decide llevarse a sus hijos. Hünkar no puede hacer nada para impedirlo. El hacendado se sube al auto con ellos y se marcha. ¿Dónde se los lleva? ¿Qué hará ahora Hünkar? ¿Conseguirá que Demir entre en razón? Eso lo sabremos en los capítulos de esta semana.