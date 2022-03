Inicia una nueva semana para “Tierra amarga”, con las mismas emociones de siempre. La tercera temporada de “Züleyha” llegó con mucha tensión a Antena 3, luego de que la protagonista recibiera un disparo de Müjgan directo al corazón. Afortunadamente se salvó, pero las consecuencias pueden ser aún más devastadoras.

“Tierra amarga” cerró una intensa semana, con momentos decisivos que marcarán el devenir de los personajes en próximas entregas. Sin duda, el más impactante fue cuando Züleyha confesó a Yilmaz que Adnan era su hijo y que Müjgan había intentado matarla. Ahora, con la verdad, planean su huida juntos. Pero también la semana ha estado protagonizado por Demir y Hünkar, quienes se han declarado la guerra públicamente.

Otro de los momentos clave de los últimos capítulos ha estado protagonizado por un nuevo personaje. Días antes, un forastero ha estado merodeando el lugar, mientras se celebraba la boda, Fekeli se encuentra cara a cara con el joven, que resulta ser Fikret, su sobrino. Todos aceptan al hombre, menos Behice, que desconfía de sus intenciones.

Fikret llegó a Çukurova (Foto: Tims & B Productions)

HORARIO DE “TIERRA AMARGA” EN ANTENA 3 DEL 7 AL 11 DE MARZO

“Tierra amarga” se emite en España a través de la señal de Antena 3 y en el horario de las 17:30 horas, de acuerdo a la programación actualizada del canal de televisión. Es así que, esta semana, desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de marzo, la telenovela turca se emitirá en los siguientes horarios:

Lunes 7 de marzo a las 5:30 PM.

Martes 8 de marzo a las 5:30 PM.

Miércoles 9 de marzo a las 5:30 PM.

Jueves 10 de marzo a las 5:30 PM.

Viernes 11 de marzo a las 5:30 PM.

De esta manera, “Züleyha” estrena episodios toda la semana y, a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium, de manera ONLINE y EN DIRECTO. En el sitio web también están disponibles todos los episodios que se han estrenado hasta el momento y adelantos exclusivos de la historia. Así que no te lo pierdas.

Después que Müjgan intentase matarla, Züleyha decide confrontarla ante el juez (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE ESTA SEMANA DE “TIERRA AMARGA”?

Después que Müjgan intentase matar a Züleyha, la doctora estaba convencida que nadie iba a sospechar de ella. Su idea era mantener la versión de que la mujer de Demir intentó acabar con su propia vida. Incluso la protagonista decide seguirle el juego.

Yilmaz y Gülten son las únicas personas que sabe la verdad. Pero Züleyha se encarga que estos no hablen. “Nadie debe saber que Müjgan me disparó”, les dice; sin embargo, el secreto corre peligro cuando Sermin escucha la conversación. Muy pronto la verdad llega a oídos de Demir que no dudará en hacer justicia.

Por otro lado, Hünkar descubrirá que Demir ha comprado una mansión a Sevda y dará rienda suelta a su venganza. Pero aún hay más la mujer también se entera que Yilmaz y Züleyha se ven en secreto y planean huir muy lejos de Çukurova. ¿Será capaz de tragarse su orgullo y darle aviso a su hijo de los planes de la protagonista?