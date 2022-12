“Tierra amarga” estrenó un explosivo capítulo el jueves 29 de diciembre, con Mehmet Kara en la mira de un desconocido que lo quiere muerto. Mientras que, en el reciente episodio de la telenovela turca, Züleyha sufrió por el destino de su novio y Fikret decidió alejarse de la mujer que ama porque sus sentimientos no son correspondidos.

Züleyha y Mehmet han limado asperezas después de que este la rescatara del secuestro orquestado por Haşmet Çolak. El hombre había engañado a su hijo Ozman para que retuviera a la mujer y luego le echara la culpa por sus actos. El joven le contó la verdad a la víctima y luego se suicidó de un disparo en la sien.

Kara aprovechó el momento para atacar al villano y consiguió liberar a Züleyha, quien ha recuperado toda la confianza en su pareja, con quien estaba a punto de casarse. Mientras que Fikret le declaró su amor a su cuñada y fue rechazado por ella.

El sobrino de Fekeli insistió en que Mehmet esconde algo turbio pero la relación entre Züleyha y Kara pasó por un momento intenso en la entrega de la serie otomana por el canal de televisión Antena 3 de España. Aquí te contamos todo lo que se vio en la pantalla chica.

Züleyha de negro en una escena de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN “TIERRA AMARGA” EL JUEVES 29 DE DICIEMBRE?

Mehmet Kara golpeó a Haşmet Çolak cuando el villano apareció en el despacho de Züleyha para proponerle que sean socios. Mehmet no le dio tiempo de responder a su novia porque, de inmediato, le dio un puñete al criminal y lo echó de la mansión exigiendo que no vuelva nunca más. Çolak bramó venganza mientras dejaba la casa.

En otro momento, Fikret evitó a Züleyha en un local de votación, pero la mujer lo saludó repetitivamente hasta que le hiciera caso. El hermano de Demir no supo dónde meter la cabeza porque desde que fue rechazado por la mujer ya no quiere saber nada de ella, ni mirarla. Su corazón dolido fue su excusa para pedirle a la mujer que no hablara con él mientras siguiera con Mehmet Kara.

Luego, el auto de Kara explotó de manera repentina tras la activación de una bomba. La protagonista lloró desconsoladamente porque imaginó que su novio se encontraba en su vehículo durante el estallido y que su cuerpo estaría dentro de las llamas. Sin embargo, Mehmet tuvo suerte porque momentos antes se había ido a buscar las llaves del vehículo al hotel.

La pareja se abrazó y Fikret, al ver el sufrimiento de Züleyha, entendió que el amor que ella le tenía era inmenso y se dijo que lo mejor era alejarse de su cuñada para que pueda ser feliz con el hombre de quien todavía desconfía. ¿Los novios lograrán casarse? ¿El tiempo le dará la razón a Fikret?

Luego, Mehmet Kara y Abdülkadir conversaron sobre la persona que estuvo detrás del atentado en contra del primero. Sopesaron la idea de que Vahap pudo haberlo hecho, pero Hakan lo descartó porque una bomba parece algo más sofisticado para el hermano de su socio. Lo que sí tuvo claro Kara es que el responsable pagará por el susto que se llevó Züleyha.

Hakan, con lentes oscuros, mientras todavía finge ser Mehmet Kara (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.

Aquí puedes ver el tráiler de la telenovela turca: