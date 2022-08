El éxito de la telenovela “Tierra amarga”, en España, no tiene límites. El drama turco tiene muchos fanáticos quienes no se pierden ni un solo episodio. Sin embargo, el lunes 15 de agosto fue la excepción debido a que esta producción no fue emitida a través de la señal de Antena 3. El motivo fue por celebrarse un día muy importante para toda la ciudadanía española.

Estrenada originalmente como “Bir Zamanlar Çukurova”, la producción otomana llegó a España en julio del 2021 y desde ese momento ha destacado por conseguir un importante nivel de audiencias diariamente.

Se debe precisar que en esta telenovela además de Hilal Antinbilek y Murat Ünalmış también aparecen rostros conocidos como Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros.

Es así que la historia de Züleyha continúa liderando el rating y ha logrado tener a miles de fanáticos quienes diariamente no se pierden ni uno de sus capítulos. Sin embargo, el lunes 15 de agosto Antena 3 no emitió el episodio correspondiente de “Tierra amarga” por un motivo principal ligado a las tradiciones religiosas en España.

La telenovela "Tierra amarga" continúa siendo una de las preferidas en España (Foto: Tims & B Productions)

¿POR QUÉ NO SE EMITIÓ “TIERRA AMARGA” ESTE LUNES?

En España, como todos los años, el 15 de agosto es una fecha muy importante para toda la ciudadanía.

Se trata de la conmemoración de la Asunción de la Virgen María, motivo por el cual en algunas localidades las personas realizan las tradicionales procesiones en honor a la madre de Jesús.

Se debe tener en cuenta que “Tierra amarga” retornará su programación habitual desde el martes 16 de agosto en el mismo horario por Antena 3.

¿QUÉ PASARÁ DURANTE ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

En los próximos capítulos de “Tierra amarga”, de la semana del 15 al 19 de agosto veremos que las diferencias entre Ümit y Demir llegan a niveles nunca antes imaginados. Ellos tendrán una conversación muy fuerte pero no se dan cuenta que Züleyha ha logrado oír todo. Lo más impactante será cuando la mujer interceda para que su esposo no cometa una locura en contra de Ümit.

Adana también verá llegar a un nuevo personaje. Se trata de Betül, la hija de Sermin y Sabahattin quien luego de muchos años fuera volverá a la tierra que la vio nacer, pero su llegada traerá nuevas situaciones.

Ella vivirá en la mansión aunque tendrá un principal propósito y será perjudicar a la familia Yaman.

En otro momento, Ümit sigue cegada por el amor que le tiene a Demir y no verá mejor alternativa que contarle a Züleyha que está embarazada y que el padre de su hijo es Yaman.

Esto afecta mucho a Züleyha quien intenta sacar fuerzas de donde no las tiene, pero al llegar a la mansión no puede soportar la noticia y rompe en llanto. Sevda también se enterará de esto y ambas acordarán no decirle nada a Demir hasta comprobar que lo que dijo Ümit es verdad.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA?

En las creencias se precisa que el 15 de agosto la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma luego de culminar sus días en la Tierra.

El 15 de agosto se conmemora el día de la Asunción de la Virgen María, una festividad católica donde los feligreses recuerdan a la madre de Jesús (Foto: mexicana.cultura.gob.mx)

¿CÓMO SE CELEBRA ESTA FESTIVIDAD EN ESPAÑA?

El portal lasexta, dio a conocer que en la ciudad de Madrid el 15 de agosto la ciudadanía disfruta de las verbenas que son las más esperadas en cada verano.

Las calles, plazas y viviendas se visten de colores con motivo de las celebraciones y todos hacen de esta fecha la mejor de todas.

El citado medio también precisa que el 15 de agosto las verbenas se realizan en aproximadamente 1205 municipios de todo el país.

Otras localidades donde se feteja este día:

Huesca : De San Lorenzo a la Virgen

: De San Lorenzo a la Virgen La Coruña : las fiestas de María Pita

: las fiestas de María Pita Asturias : música y juegos artificiales

: música y juegos artificiales Begoña : música y actividades culturales

: música y actividades culturales Salamanca: La Alberca

La Alberca Barcelona: Fiestas de Gracia

Las personas celebran el día de la Asunción de la Virgen María (Foto: lasexta)