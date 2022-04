¿Cómo fue la despedida de Hünkar? La telenovela turca “Tierra amarga” presentó uno de sus capítulos más emotivos: la muerte de la madre de Demir (Murat Ünalmış). La salida del personaje de Vahide Perçin, actriz que tiene esta edad en la vida real, conmovió a los seguidores de la historia protagonizada por Züleyha, rol principal de Hilal Altınbilek. Conoce aquí cómo fueron las últimas palabras de la poderosa Yaman.

La serie de televisión no deja de sorprender al público con sus repentinos cambios dentro de su trama. Esta es una de las claves de la ficción para consolidarse como una de las más exitosas durante los últimos años.

El drama no solo ha conseguido triunfar en Turquía, sino que ha replicado su popularidad a nivel internacional. Ambientada en la década de los 70, la novela ha sabido conquistar a la audiencia con romances, venganzas y dolorosas despedidas.

Ahora le ha tocado el turno a Hünkar, la imponente mujer de la familia Yaman, que siempre tuvo claro que su familia estaba por encima de todo. Y su planeada boda con Fekeli hubiera sido uno de los sueños cumplidos si Behice no se cruzaba en su camino.

Demir y Hünkar en su última reconciliación en "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ DIJO HÜNKAR AL DESPEDIRSE DE “TIERRA AMARGA”?

Hünkar fue asesinada por Behice, la tía de Müjgan, cuando la madre de Demir le reveló que sabía de su oscuro pasado en “Tierra amarga”. Su propio hijo es quien encuentra su cadáver, después de buscarla incansablemente, y en ese momento es cuando la ficción permite escuchar las últimas palabras de la Yaman, despidiéndose obviamente de su heredero, con quien mantuvo una difícil pero amorosa relación.

“Demir, hijo mío, nos hemos hecho daño tantas veces, que cuanto más nos heríamos más fuertes nos hacíamos. No logramos comprendernos. Sabes que renuncie a muchas cosas por ti porque eres a quien más he amado”, fue lo primero que se escucha en la telenovela turca.

El personaje de Vahide Perçin, después, reconoce que no debió haber intentado tomar las riendas de la vida de Demir. “No he dudado en dedicarte cada segundo de mi vida. Las madres siempre damos lo mejor de nosotras, pero me equivoqué. Fue un error pretender elegir tu destino”, finalizó.

Así fue la despedida de Hünkar, entre el llanto de su hijo al cargar su cuerpo inerte, lo que dio punto final a uno de los personajes que fue odiado, querido y respetado por la audiencia de la serie de televisión que se emite por Antena 3 de España.

Vahide Perçin en el papel de Hünkar en "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

¿QUIÉN ES VAHIDE PERÇIN?

Mientras que Vahide Perçin es originaria de la ciudad de Karşıyaka, en Turquía. Hija de inmigrantes griegos, creció en una familia humilde y su infancia estuvo marcada por los problemas de salud que padecía su madre, quien era ama de casa, y la ausencia de su padre, un camionero que por su trabajo tenía poco tiempo para estar cerca a su familia.

Su atracción por el mundo artístico la llevó a dejar sus estudios en la Facultad de Economía para inscribirse en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Dokuz Eylül, donde se graduó como la mejor de la clase. Tiempo después fichó por el State Theatre y se mudó a la ciudad de Adana.

Su primer rol en la pantalla chica fue en la serie ‘’Bir Istanbul Masalı'’, donde dio vida a Suzan Kozan. Después continuó con otros papeles en diversas series y películas, hasta consagrarse como Zeynep Eğilmez, en la famosa novela “Madre”. MÁS DETALLES AQUÍ.

Vahide Perçin en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Vahide Perçin / Instagram)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga” tiene cuatro temporadas estrenadas en Turquía, su país de origen. Las tres primeras tienen un total de 102 capítulos.