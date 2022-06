Más emocionante que nunca. La telenovela “Tierra amarga” estrenó un nuevo episodio este jueves 23 de junio a través de la señal de Antena 3. La increíble historia de amor entre Züleyha y Demir ha llamado mucho la atención de la teleaudiencia debido a que muchas sorpresas podría traer esta unión. Por ello, aquí te contamos lo que sucedió en el reciente capítulo.

La producción otomana estrenada originalmente bajo el nombre de “Bir Zamanlar Çukurova” que conquistó al público de Turquía, ha logrado convertirse en toda una sensación en España.

El éxito de “Tierra amarga” ha hecho que sus emocionantes capítulos puedan verse en más de treinta países. En España, los fans de esta ambiciosa producción disfrutan de sus episodios de lunes a viernes.

"Tierra amarga" continúa sorprendiendo al público con sus emocionante capítulos (Foto: Tims & B Productions)

Precisamente, en el capítulo anterior Müjgan descubre una verdad que siempre ocultaba Fikret y esta era que es hijo de Adnan Yaman. Pero la situación empeoraría cuando el joven dijo que se vengará de la familia Yaman.

Esto hizo reaccionar a Fekeli quien fue en busca de Lütfiye para que logre convencer a Fikret de que olvide sus intenciones de hacerle daño a la familia de Züleyha.

A continuación, conoce qué pasó en el capítulo del jueves 23 de junio de “Tierra amarga”, emitido a través de Antena 3 en España.

Hilal Altınbilek como Züleyha Yaman durante un capítulo de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUE PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Züleyha y Demir se reconcilian

Las diferencias entre Demir y Züleyha han sido olvidadas. El hombre hace su aparición en la habitación de la joven a quien la encuentra sentada. Ambos se miran y en sus mentes piensan cosas positivas el uno del otro.

Previo a ello, Sevda le recomienda a Demir que se arriesgue: “Si extiendes la mano, estoy segura de que Züleyha la aceptará”, le dice la mujer.

Es por ello que Demir le extiende la mano a Züleyha quien acepta sin dudar. Tras ello, ambos se dirigen a la cama, pero mientras se dan varias caricias nadie emite palabra alguna.

Entre caricias y besos, Demir le expresa lo mucho que la ama. “Siempre te amaré”, dice. Tras ello, ambos amanecen juntos en la misma cama.

La reconciliación de Demir y Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

Demir le hace una confesión a Züleyha

Luego que Demir y Züleyha pasaron la noche juntos todos hablan de ese mágico momento durante el desayuno.

Demir se muestra muy atento con su esposa y le prepara una tostada. Su trato hacia Sevda y los demás es muy cordial por parte de Demir, lo cual sorprende a todos.

En otro momento, Züleyha le dice a Demir que el día que estaba en la compañía cuando firmó las declaraciones vio las cesiones que se hicieron a favor de sus hijos.

“Verías la cesión de bienes de Adnan para Leyla, no debería haberlo hecho, te pido disculpas. Lo hice por mi madre, ella me aconsejó que lo hiciera”, dice Demir.

Le explica que su madre le aconsejó, pero se arrepiente de ello. “Tu madre quería protegerte a ti, de hecho, me alegra”, expresa Züleyha.

Luego de pasar la noche juntos Demir y Züleyha disfrutan del desayuno (Foto: Tims & B Productions)

Fikret va en busca de Ümit

Por otro lado, Fikret visitó a Ümit. Mientras que la mujer está triste, el joven está contento porque continuará con su venganza contra Demir. Pero al leer el periódico también se llevó una gran sorpresa, pues, se entera que Yaman y Züleyha son pareja.

“¿Qué pasa Ümit? Me dijiste que se iban a separar, me dijiste que Züleyha ya no quería a Demir ni le importaba, pero aquí no lo parece”, dice Fikret.

Ümit también ve con asombro esa noticia. “¿Ves el cariño con el que se miran? Parecen contentos y felices”, dijo enfurecido el hombre.

Fikret tiene un objetivo y es acabar con Demir (Foto: Tims & B Productions)

Fikret planea colocar una bomba

Los planes de Fekeli de ir en busca de Lütfiye para que haga recapacitar a su sobrino, al parecer no han tenido resultado. Fikret sigue en pie con su venganza y ahora más decidido que nunca el joven piensa en acabar con Demir.

Luego de ver que su hermanastro tiene una relación con Züleyha, el joven descubrirá que la empresa va a expandirse gracias a las gestiones e ideas de Züleyha.

Por ello, decide contratar a varios hombres para que su plan tenga un gran éxito. Se trata de colocar bombas en los camiones frigoríficos adquiridos por la compañía de Demir Yaman.

Tras colocar los explosivos en los camiones, los hombres le dan a Fikret el detonador para que ejecute su malévolo plan. ¿Lo hará?.

Fikret tiene planeado continuar su venganza contra Demir en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Recuerda que puedes ver “Tierra amarga” en España, a través de la cadena Antena 3. Los nuevos capítulos de la serie de televisión también conocida como “Züleyha” se estrenan, de lunes a viernes, a partir de las 5:45 p.m. Si deseas ver la producción vía streaming, también podrás hacerlo en la plataforma Atresplayer Premium.