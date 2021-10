La telenovela turca “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original) está imparable con su sintonía en España, siendo una de las producciones más vistas, debido a su interesante trama de amor y lucha contra las adversidades de Yilmaz y Züleyha, que cada vez están más distanciados. Aquí te pasamos el horario de la semana por Antena 3 y qué pasará cada día. No te pierdas ni un solo capítulo.

“Tierra amarga” es la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la fértil tierra de Çukurova. Es una historia en la que se une el mal, la pasión y la tiranía. Los protagonistas son Yilmaz, que se mete en problemas sin quererlo para proteger a Züleyha del mal de su propia familia, y Züleyha, que preferiría morir antes que dejar atrás su amor, pero ahora su prioridad es tener al lado a su hijo.

“Tierra amarga” está protagonizada por la galardonada actriz Vahide Perçin, quien tiene el papel de Hünkar Yaman; Hilal Altınbilek, como Züleyha Altun; Murat Ünalmış como el villano y obsesionado Demir Yaman. Uğur Güneş, en tanto, encarna a Yilmaz Akkaya; mientras que Sibel Taşçıoğlu es Sermin Yaman; y Selin Yeninci, Saniye Taşkin, entre otros.

¿CUÁL ES EL HORARIO “TIERRA AMARGA” LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE?

Este es el horario que tendrá la telenovela turca “Tierra Amarga” del lunes 4 al viernes 8 de octubre por la cadena de Atresmedia.

Lunes 4 de octubre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Martes 5 de octubre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Miércoles 6 de octubre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Jueves 7 de octubre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Viernes 8 de octubre: a las 5:45 P.M.

La también se puede ver vía online y en directo, a través de la plataforma de streaming Atresplayer.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE EN “TIERRA AMARGA”?

El lunes 4 de octubre, Antena 3 arranca una nueva ronda de capítulos de “Tierra amarga”. No te lo pierdas.

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL LUNES 4 OCTUBRE EN “TIERRA AMARGA”

Züleyha regresa a la mansión y no duda en enfrentarse a Hünkar cuando tiene la ocasión, ahora sabe de lo que es capaz. ¿Qué planea la joven para acabar con Hünkar? Poco después, Demir le dice a su esposa que podrá ver a Adnan, pero solo cuando él lo permita. Desesperada, Züleyha vuelve a decir a Demir que Adnan no es su hijo.

Fekeli, Yilmaz y Müjgan coincidirán con los Yaman durante una entrega de premios y Züleyha aprovecha para encontrarse a solas con él… Yilmaz ha logrado recuperar la confianza de Müjgan, pero… ¿Logrará leer la carta en la que Züleyha le cuenta todo a Yilmaz?

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL MARTES 5 DE OCTUBRE EN “TIERRA AMARGA”

Züleyha está destrozada tras su encuentro con Yilmaz, pero la estocada final fue leer en el periódico que pronto se casará con Müjgan y le pide explicaciones a Gülten, ¿acaso no ha enviado la carta? La sirvienta sufre por la desconfianza de Züleyha. Hünkar sigue amenazando a Züleyha, pero ella no tiene nada que perder y se lo hace saber, si quiere guerra, la tendrá.

Yilmaz, de otro lado, se entera que Müjgan está enferma y acude a cuidarla. Hünkar se cita de nuevo con Fekeli para hablar sobre el pasado, pero cuando iban a regresar a sus casas son sorprendidos por una tormenta. Pasan la noche en una cabaña.

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE EN “TIERRA AMARGA”

Demir consigue averiguar quién puso la denuncia en su contra tras el tiroteo y llega enfurecido a la mansión. Allí se enfrenta a Sermin. Gaffur y Hünkar consiguen frenar el impulso de Demir y evitar una nueva tragedia. Züleyha vuelve a enfrentarse a Demir, no solo no tiene a Adnan junto a ella, sino que además le han puesto guardianes. “Si me convences de que olvidaste a Yilmaz, te daré tu libertad y te daré a tu hijo”, propone a su esposa para cambiar las cosas.

Züleyha van al cine y, una vez más, coincidirán con Yilmaz y Müjgan. Mientras, Hünkar y Fekeli vuelven a encontrarse a solas… Gaffur descubrirá la relación que ambos mantienen. ¿Qué dirá Demir cuando se entere?

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE EN “TIERRA AMARGA”

Züleyha está rota del dolor al ver en el cine lo bien que se llevan Yilmaz y Müjgan. Cuando acaba la película, ambas parejas se encuentran frente a frente. Demir conduce hasta la casa donde está Adnan para alegría de Züleyha. Demir le dice que podrá tener a su hijo junto a ella, cuando Yilmaz y Müjgan.

Cuando Demir está pidiendo explicaciones a su madre sobre sus supuestos encuentros con Fekeli, Ercüment, primo de Demir, llega a la mansión. Toda la familia lo recibe con gran alegría. Seher, en tanto, será testigo de un encuentro entre Züleyha y Müjgan. La doctora necesita saber si Züleyha aún siente algo por Yilmaz, antes de que se convierta en su marido. ¿Qué dirá Züleyha ahora que tener a su hijo, depende de la unión de la pareja? ¿Dirá la verdad?

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL VIERNES 8 DE OCTUBRE EN “TIERRA AMARGA”

Müjgan parece decidida a dar el paso de casarse con Yilmaz. La doctora se prueba su vestido de novia delante de su prometido, pero discuten cuando Müjgan le cuenta a Yilmaz que se encontró con Züleyha.

Çengaver, de otro lado, sigue estrechando lazos con Yilmaz y también con Fekeli. Ahora son aliados y lucharán por hacer justicia. Cuando las cosas empezaban a calmarse entre Yilmaz y Demir en Çukurova, su enemistad revivirá. Demir le pide explicaciones a Çengaver por haber vendido sus tierras a Yilmaz, entre ellos se cruzarán recriminaciones y amenazas. Demir sufrirá el desprecio del que era su gran amigo.

Müjgan le cuenta a Yilmaz que se encontró con Züleyha.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “TIERRA AMARGA”?

La telenovela turca “Tierra Amarga” tiene cuatro temporadas. Tres temporadas y ya fueron estrenadas en su país de origen. La primera entrega cuenta con 35 episodios y se emitió entre el 13 de septiembre de 2018 y el 30 de mayo de 2019.

La segunda, que cuenta con 28 capítulos, se transmitió desde el 19 de septiembre de 2019 al 9 de abril de 2020. Por último, la tercera temporada, que tiene 39 episodios, se estrenó el 17 de septiembre de 2020 y terminó el 24 de junio de 2021.

En total, “Tierra amarga” cuenta con 102 episodios, que tienen una duración aproximada de 140 minutos, por lo tanto, es probable que en España la telenovela turca tenga más de 200 episodios, ya que se adaptan a las características de la televisión de ese país.

La cuarta temporada de “Tierra amarga” (Bir Zamanlar Çukurova) empezaron las grabaciones a medido de agosto de 2021 y aún no ha sido estrenada.