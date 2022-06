“Tierra amarga” sigue gozando de gran reconocimiento a nivel internacional y prueba de ello es su éxito en las pantallas españolas, donde la novela se transmite de manera diaria a través de Antena 3. De esta manera, con cada episodio, la producción sorprende al público con nuevas revelaciones de los personajes, sus conflictos y las complejas tramas que la han convertido en una de las ficciones preferidas por los televidentes.

Así, en el nuevo capítulo de la famosa telenovela turca, los espectadores pudieron observar quién contestó la la llamada no deseada en casa de Züleyha, el plan de Fikret, cómo Fekeli le miente a Demir y mucho más.

En las siguientes líneas, entérate de todo lo que pasó en el reciente episodio de “Tierra amarga”, estrenado el jueves 9 de junio a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Fikret planea su venganza contra Demir

Luego de la discusión que tuvo con Fekeli, en donde Fikret reveló que su padre era Adnan Yaman, el joven le cuenta a su tío sus planes de venganza, con el fin de que se sepa la verdad y que el mundo se entere quién era realmente el progenitor de Demir.

De esta manera, señaló que no era justo que alguien como él tenga la fama de bueno y honrado, sabiendo que despreció a su madre. Enseguida, su tío se dio cuenta de las verdaderas intenciones del muchacho: Acabar con su hermanastro.

Así, Fekeli le dijo que no creía que Demir tenga la culpa de lo que hizo su padre. Pero el joven insistió, pues mientras él fue abandonado, el esposo de Züleyha gozaba de lujos y privilegios en su mansión.

2. Ümit y su llamada a Züleyha

Por otro lado, luego de la incómoda cena que organizó Züleyha, Sevda se dio cuenta de la verdadera relación entre Demir y Ümit. Por ello, se dirigió a casa de la doctora y le pidió que se aleje del hombre.

Sin embargo, parece que estas amenazas no significaron nada para ella, pues decidió llamar a la mansión de los Yaman. Allí, un sorprendido Demir le contestó y, para seguir con su asombro, Ümit le pide hablar con su esposa. Todo esto, ante la presencia de Sevda, quien no pudo entender aquel atrevimiento de la joven.

3. Fekeli le miente a Demir para proteger a Fikret

Después de la recepción de la carta, en la que se contaban algunos de los secretos de su padre, Demir acude a Fekeli para pedirle un consejo. Sin saber que el hombre sabe las intenciones de su sobrino, Yaman piensa que él nunca le mentiría, pese a sus rencillas del pasado.

Por ello, le pregunta si sabe quién puede ser el autor de la misteriosa misiva. Fekeli, en un veloz acto para proteger al joven, decide no revelar la verdad y niega saber quién es el emisor del texto que chantajea a su antiguo enemigo.

Frente a esto, Demir le dice que “este juego terminará con su sangre”. Fekeli, por su parte, le asegura que toda la verdad saldrá a la luz más adelante.

4. Fekeli se enfrenta a Fikret

Finalmente, Fekeli ha vuelto a enfrentarse a Fikret luego de conocer sus planes de venganza. Así, el muchacho le ha dejado claro a su tío que no debería involucrarse, dado que no es un “Fekeli” y no es su sangre.

Al escuchar esto, el hombre se molesta mucho, ya que siempre ha querido al chico como si fuera un hijo. Enseguida, lo regaña y le pide que deje de lado esas ideas llevadas por el rencor. Sin embargo, Frikret se mantiene con su objetivo.

Frente a esto, Fekeli lo amenaza y le deja claro que hará todo lo posible por detenerlo.

EL EPISODIO ANTERIOR DE “TIERRA AMARGA”

Si deseas recordar lo ocurrido en el anterior capítulo, emitido el miércoles 8 de junio, a través de Antena 3 en España. Puedes revisar nuestra nota al respecto. Revive la discusión en la que Fikret reveló su verdad, la carta para Demir que se encontró Sevda y mucho más.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Recuerda que, si te encuentras en España, puedes ver nuevos episodios de “Tierra amarga” a través de Antena 3. Los capítulos de la popular producción otomana se lanzan de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

De igual manera, no olvides que puedes disfrutar de la serie desde Atresplayer Premium. Solo requieres de una suscripción a la plataforma para ver la telenovela, junto a adelantos de la misma y material promocional sobre esta.

