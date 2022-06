¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La telenovela turca sigue consolidándose como una de las favoritas del público en España y cada día estrena un nuevo episodio que sorprende a más de uno. La historia de Züleyha también ha conquistado a varios países y lo que más ha llamado la atención, de la ficción, es la relación amorosa entre ella y Demir.

La telenovela “Bir Zamanlar Çukurova”, también conocida como “Tierra amarga” llegó a España luego de triunfar en su país de origen (Turquía) donde tuvo un gran respaldo del público. Debido a ello sus protagonistas también lograron ser muy reconocidos a nivel mundial.

En esta importante producción podemos ver a un gran elenco de actores entre los que se encuentran Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Hande Soral, Melike Ipek Yalova, Hülya Darcan y Furkan Palalı, entre otros.

En el capítulo anterior, Züleyha continúa disfrutando de su gran amor con Demir pero sin saber que Fikret tratará de hacerles daño.

A continuación, conoce lo que pasó en el capítulo del martes 28 de junio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

Demir y Züleyha bailando al ritmo de la música (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Demir y Züleyha disfrutan de su nueva luna de miel

Lo que parecía imposible para Demir se volvió realidad. El hombre vive feliz junto a su esposa Züleyha quien le ha confesado su amor creando un ambiente de unión donde se respira puro amor.

Esta etapa de unión y romance se presenta luego que ambos reflexionaran sobre el gran daño que se hicieron pero que han logrado dejar atrás. Es por ello que los esposos no tienen mejor idea que irse de luna de miel.

Durante su viaje, Demir también aprovechó para pedirle nuevamente matrimonio a Züleyha. Esto ocurre mientras bailan al compás de una suave música. “Había perdido la esperanza, Züleyha”, dice Demir.

“Por suerte, el destino nos ha vuelto a unir, Demir. Ahora veo lo bueno que eres, lo mucho que has cambiado, yo tampoco me lo imaginé”, expresa la joven.

Demir también le confiesa que se arrepiente del daño que le hizo a quien hoy es su esposa. El romance los envuelve y ambos se miran fijamente. Luego del baile Demir carga entre sus brazos a Züleyha y ambos se dirigen a su habitación donde continúan los besos y las caricias.

Los esposos viven un romántico momento (Foto: Tims & B Productions)

Demir quiere viajar a Venecia con Züleyha

Demir y Züleyha disfrutan de su luna de miel y caminan en la orilla de la playa. Para tratar de complacer a su esposa, el hombre le propone viajar a Venecia, aunque Züleyha señala que ya fueron a ese lugar y, además, porque sus hijos aún son pequeños.

Ante ello, el hombre le propone que Sevda podría cuidarlos. “No es una niñera, Sevda los quiere mucho, son como sus nietos”, señala Demir.

“Amarte antes era mi maldición, pero ahora con todo tu amor es una bendición”, le dice Demir a la joven y acto seguido ambos se abrazan muy fuerte.

Züleyha y Demir caminando por la playa (Foto: Tims & B Productions)

Fikret amenaza a Ümit

Luego que Fikret llevara a Ümit a Çukurova con el objetivo de que conquiste a Demir para que se aleje de Züleyha y poder contarle a la sociedad que ha cometido infidelidad, sus planes no han salido como él quiso.

Se debe tener en cuenta que Ümit consiguió este objetivo pero no le duró mucho, pues, Demir la terminó para regresar con Züleyha. Sin embargo, lo que era un plan resultó perjudicando a Ümit quien se enamoró del hombre.

Pero a Fikret eso no le importó y muy furioso encaró a la doctora porque no consiguió lo que quería. “Tenías que vigilar a Demir pero no tenías ni idea de lo que pasa a tu alrededor. Le ha dado un anillo a Züleyha, se han ido de luna de miel para empezar de cero”, dice Fikret.

La doctora no puede creer lo que le dijo Fikret y se siente devastada.

“No me digas que te has enamorado ¿Por qué?, cuantas veces te lo he advertido. Fuiste tu quien le dijo lo de las bombas ¿verdad? Me has traicionado para que Demir no salga herido”, expresó Fikret.

Fikret amenaza a Ümit y le advierte que no se enamore de Demir. “Si decides ponerte de su lado te destruiré Ümit. Ten cuidado”, le dijo Fikret.

Fikret amenaza a Umit en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Fikret le declara su amor a Müjgan

Fikret sigue creando un plan para vengarse de Demir pero Müjgan está dispuesta a que no logre su cometido debido a que él la trató muy mal.

Fikret llega y busca a Müjgan y la encuentra en su habitación. El hombre le pide que lo escuche. Pero quien se ha enterado de todo eso es su tía Lütfiye quien asegura que no está en lo correcto.

Müjgan le recuerda que él mismo le dijo que lo dejara en paz y le reprocha en todo momento. Por ello, ella ha decidido alejarse y lo echa de su habitación.

“Has lo que quieras pero aléjate de mi, no te quiero volver a ver”, expresó Müjgan.

Pero Fikret le confiesa que está enamorado de ella. “Tu amor solo hace daño”, dice Müjgan.

Fikret le confiesa que tiene mucha ira y tristeza.

Fikret llega y busca a Müjgan (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas. Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.